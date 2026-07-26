Milei asistirá a la investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori

Buenos Aires, 26 jul (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, viajará este martes a Lima para asistir a la investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, quien el pasado 3 de julio fue proclamada como ganadora de una reñida elección contra el izquierdista Roberto Sánchez.

La presencia de Milei en la ceremonia que dará inicio al mandato de cinco años de la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue confirmada este domingo por fuentes oficiales del Gobierno argentino.

El canciller peruano, Carlos Pareja, había anticipado la presencia del jefe de Estado argentino, así como del rey de España, Felipe VI; y de los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

PUBLICIDAD

También confirmaron su asistencia el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición en España; y varios exmandatarios de derecha de países de América Latina como el ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000), la boliviana Jeanine Áñez (2019-2020) y de la panameña Mireya Moscoso (1999-2004).

Keiko Fujimori fue elegida presidenta de Perú por un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta de la elección, después de haber perdido en esta instancia en las tres elecciones anteriores.

PUBLICIDAD

De esta forma, el fujimorismo volverá al gobierno de Perú, cerca de veintiséis años después de que Alberto Fujimori dimitiese por fax desde Japón, en medio de un gigantesco escándalo de corrupción junto a su mano derecha, Vladimiro Montesinos, que le llevó después a ser detenido y condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, entre otros cargos. EFE