Rescatadas 45 personas tras el hundimiento de un buque vietnamita en el mar de China Meridional

Al menos 45 personas han sido rescatadas, después de que un barco vietnamita se haya hundido en aguas del mar de China Meridional, mientras faenaba bajo condiciones meteorológicas adversas con un total de 62 personas a bordo.

"Inmediatamente después de producirse el incidente, las autoridades vietnamitas se coordinaron estrechamente y acudieron con urgencia al lugar. Vietnam puso en marcha operaciones de búsqueda y rescate, con el apoyo de las fuerzas de búsqueda y rescate chinas y de los buques que se encontraban cerca", ha explicado la portavoz del Ministerio de Exteriores vietnamita, Pham Thu Hang, en declaraciones recogidas por el portal VNExpress.

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La embarcación afectada se trata del buque 'Khoi Nguyen 18', a bordo de la cual se encontraban 62 tripulantes. De ellos, 45 ya han sido rescatados, de manera que la cifra de desaparecidos asciende, por el momento, a 17 personas.

A ese respecto, Hang ha trasladado su agradecimiento a las autoridades chinas por su "rápida ayuda" a Vietnam en las labores de búsqueda y rescate, a la par que ha deseado que ambas partes sigan "cooperando estrechamente para encontrar a las personas que aún están desaparecidas".

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De acuerdo con la agencia de noticias china Xinhua, que ha precisado que el hundimiento se produjo cerca del arrecife Yongshu, en las islas de Nansha, actualmente intervienen en los trabajos de búsqueda y rescate seis barcos y un helicóptero de China, así como siete embarcaciones de Vietnam.