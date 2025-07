Trump aplicará aranceles del 25% a importaciones de Japón y Corea del Sur desde agosto

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 25% sobre los productos procedentes de Japón y Corea del Sur a partir del 1 de agosto.

Trump también anunció aranceles del 25% para Malasia y Kazajistán, mientras que Sudáfrica se enfrentaría a un arancel del 30% y Laos y Myanmar a uno del 40%. Estos países fueron los primeros de lo que el presidente prometió que sería una serie de advertencias unilaterales y acuerdos comerciales anunciados el lunes, dos días antes de que venciera el plazo para sus llamados aranceles recíprocos del 2 de abril.

“Nuestra relación ha estado, por desgracia, lejos de ser recíproca”, escribió Trump en las cartas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que habría alrededor de una docena de países que recibirían notificaciones sobre sus aranceles el lunes directamente del presidente. En los próximos días se enviarán más cartas, añadió.

La prisa de Trump por reformar las políticas comerciales estadounidenses durante su segundo mandato ha sido una fuente constante de incertidumbre para los mercados, los bancos centrales y los ejecutivos que intentan calcular el efecto que tendrá en la producción, los inventarios, la contratación, la inflación y la demanda de los consumidores, una planificación rutinaria que ya es bastante difícil sin costos como los aranceles, que un día están y al siguiente no.

Muchos de los aranceles, compartidos en su plataforma Truth Social, coincidían en gran medida con lo que Trump ya había anunciado que probablemente tendrían que afrontar los países. Algunos, como los de Laos y Myanmar, eran ligeramente inferiores.

Tras una moratoria de 90 días de sus aranceles iniciales, denominados “recíprocos”, Trump los redujo al 10% para dar tiempo a las negociaciones. Pocos países lo consiguieron en el poco tiempo concedido, aunque la última medida de Trump ofrece efectivamente otra prórroga —que se formalizará en un decreto ejecutivo que se firmará el lunes— que aplaza la fecha límite del 9 de julio hasta, al menos, principios de agosto.

Se espera que el aplazamiento beneficie a todos los países que se enfrentan a los llamados aranceles recíprocos, y no solo a aquellos que reciban las cartas presidenciales en las próximas horas y días, dijo Leavitt.

Trump advirtió a los países de no tomar represalias por su última medida.

“Si por cualquier motivo deciden aumentar sus aranceles, entonces, sea cual sea la cifra que decidan aumentar, se añadirá” a los niveles ya anunciados, escribió Trump.

También dijo que las tasas no incluían ningún arancel específico para un sector que la administración hubiera aplicado o fuera a aplicar por separado a los productos importados en industrias clave. Tanto Japón como Corea del Sur son importantes exportadores de automóviles y también se enfrentan a aranceles estadounidenses sobre el acero.

Las cartas de Trump les ofrecían una forma de satisfacer sus demandas. No se impondrán aranceles si Japón o Corea, “o empresas de su país, deciden construir o fabricar productos en Estados Unidos y, de hecho, haremos todo lo posible para obtener las aprobaciones de forma rápida, profesional y rutinaria, es decir, en cuestión de semanas”, escribió.

Cuando se le preguntó por qué Trump había decidido golpear primero a Japón y Corea del Sur, Leavitt respondió que era “una prerrogativa del presidente”.

“Esos son los países que él eligió”, añadió.

Leavitt afirmó que la Administración está “cerca” de alcanzar acuerdos con otros socios comerciales, y añadió que Trump “quiere asegurarse de que sean los mejores acuerdos posibles”.

Mercados caen

Tras alcanzar máximos históricos la semana pasada, el índice S&P 500 cayó un 0,9%, mientras que el índice Nasdaq 100 bajó un 0,8% a las 12:36 p.m. en Nueva York. El índice CBOE VIX se situó cerca de 18,10, mientras que un indicador de la volatilidad esperada en acciones tecnológicas cotizó a su nivel más alto en dos semanas.

Los certificados de depósito estadounidenses (ADR) de los fabricantes de automóviles japoneses cayeron a mínimos de la sesión tras el anuncio de Trump. Los ADR de Toyota cayeron un 4,3%, alcanzando mínimos de la sesión, mientras que los de Honda cayeron un 3,9%. El rand sudafricano se debilitó un 1,5%, alcanzando un mínimo de la sesión.

No se espera que la Unión Europea reciba hoy una carta en la que se fijen las tasas arancelarias, según una persona familiarizada con las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato.

Trump también amenazó con imponer un arancel adicional del 10 % a “cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses del BRICS”, apuntando al bloque de naciones en desarrollo liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se reunieron en Río de Janeiro.

Leavitt dijo el lunes que Trump “tomará todas las medidas necesarias para evitar que los países se aprovechen de Estados Unidos y de su pueblo”.

Los nuevos gravámenes impulsados por Trump contribuirán a engrosar las arcas del Tesoro en un momento en que los inversores expresan creciente preocupación por el aumento de la deuda estadounidense. Esto ocurre poco después de que el Congreso aprobara gran parte de la agenda económica del presidente en un paquete de recortes fiscales y gasto equivalente a US$3,4 billones la semana pasada. Aunque las acciones estadounidenses marcaron máximos históricos el viernes, el dólar cayó y los costos de financiación a largo plazo se mantienen elevados.

De hecho, la carga de los aranceles recae directamente sobre los importadores estadounidenses, que deben lidiar con márgenes de beneficio más reducidos, trasladar los aumentos de precios a los consumidores o exigir descuentos a sus proveedores. “Todos esos nuevos ingresos son simplemente un impuesto a las empresas estadounidenses”, escribió Jonathan Gold, vicepresidente de cadena de suministro y política aduanera de la Federación Nacional de Minoristas, en una publicación en LinkedIn.

“La incertidumbre global sigue en niveles récord”, señalaron la semana pasada los economistas de Allianz Research, en un informe que proyecta un crecimiento mundial del 2,5% este año, el más bajo desde 2008 si se excluyen las recesiones. “Esto provocará una contracción sincronizada del ciclo económico en mercados desarrollados y emergentes”.

El 2 de abril, Trump celebró una ceremonia en el Jardín de las Rosas para anunciar aranceles más altos a más de 50 socios comerciales, algunos de hasta el 50%. La medida sacudió las perspectivas económicas, provocó una caída abrupta en los mercados financieros y avivó el temor a una recesión. Una semana después, esos tipos fueron suspendidos.

Las vías de negociación han sido distintas para los tres principales socios comerciales de EE.UU.: México, Canadá y China. Washington y Pekín han negociado treguas que reducen los aranceles, que habían alcanzado hasta el 145%, y suavizan los controles a la exportación de insumos clave. México y Canadá, como parte del T-MEC, no están sujetos a aranceles recíprocos, y buscan reducir tarifas sectoriales mediante negociaciones.

El índice de incertidumbre comercial de Bloomberg Economics para EE.UU. ha descendido desde su pico de abril, pero continúa siendo más elevado que en el momento de la elección de Trump en noviembre.

Además de la presión del mercado y los riesgos económicos, los desafíos legales podrían frenar la implementación de los aranceles recíprocos, que Trump impuso bajo la autoridad ejecutiva otorgada por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

El 28 de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que la mayoría de los gravámenes de Trump eran ilegales bajo la IEEPA y ordenó su anulación. Sin embargo, un tribunal de apelación suspendió temporalmente esa decisión un día después, permitiendo que los aranceles se mantuvieran vigentes hasta la audiencia judicial del 31 de julio.

Paralelamente, la administración Trump está invocando otra herramienta: la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que permite imponer aranceles por motivos de seguridad nacional. Hasta ahora se ha aplicado a sectores como automóviles, acero y aluminio.

Se están preparando otros casos sectoriales bajo esta disposición, lo que podría permitir al Gobierno abarcar una gama más amplia de materias primas y productos terminados, en caso de que los tribunales anulen las medidas respaldadas por la IEEPA. Trump subrayó que estos aranceles serían “independientes de todos los aranceles sectoriales”.

Otro frente de conflicto en torno a la política arancelaria de Trump es la Reserva Federal. El presidente del banco central, Jerome Powell, ha pospuesto los recortes de tipos de interés este año, en parte para evaluar si los aumentos de precios derivados de los aranceles podrían convertirse en presiones inflacionarias persistentes, a pesar de la presión y los ataques verbales de Trump.

Según Bloomberg Economics, si todos los aranceles recíprocos se elevan al nivel previsto para el 9 de julio, el promedio de aranceles sobre todas las importaciones estadounidenses podría aumentar hasta el 20%, desde menos del 3% anterior a la llegada de Trump al poder. Esto incrementaría significativamente los riesgos tanto para el crecimiento como para la inflación en la economía estadounidense.

Entre los aranceles elevados, el encarecimiento del petróleo y las restricciones migratorias, “la conclusión es que deberíamos ver un aumento de la inflación en los próximos meses”, escribió Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management, en una nota difundida el domingo.

