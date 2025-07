Acciones caen ante planes arancelarios de Trump que impulsal al dólar

(Bloomberg) -- Las acciones cayeron y el dólar subió después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos impondrá un arancel del 25% a las importaciones procedentes de Japón y Corea del Sur, lo que provocó la caída de las monedas de ambos países. Los bonos del Tesoro a más largo plazo registraron un rendimiento inferior el lunes.

Tras alcanzar máximos históricos, el S&P 500 cedió alrededor de un 1%, siendo las acciones de megacapitalización las que lideraron las pérdidas. Tesla Inc. se desplomó un 7% después de que Elon Musk anunciara la creación de un nuevo partido político, profundizando así en una iniciativa que ha supuesto un lastre para su negocio más valioso.

Aparte de la inquietud comercial, los rendimientos a 30 años en EE.UU. superaron el 4,9% debido a la persistente preocupación por el déficit del país. Las divisas de los mercados emergentes se desplomaron después de que Trump advirtiera que impondría aranceles adicionales a cualquier país que se alineara con “las políticas antiestadounidenses de los BRICS”.

Trump planea anunciar acuerdos comerciales y lanzar advertencias sobre aranceles el lunes, mientras los países negociaban para evitar medidas punitivas antes de la fecha límite del miércoles. Las autoridades estadounidenses han señalado que los socios comerciales tendrán hasta el 1 de agosto antes de que entren en vigor los aranceles.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 0,9% a las 12:26 p.m., hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 bajaba un 0,8%El Dow Jones Industrial Average perdía un 1%El índice MSCI World retrocedía un 0,8%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cedía un 1,5%El índice Russell 2000 bajaba un 1,5%Tesla caía un 7,3%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,5%El euro se debilitaba un 0,5% a US$1,1723La libra esterlina perdía un 0,2% a US$1,3618El yen japonés caía un 0,9% a 145,84 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin caía un 0,5% a US$108.165,84El ether perdía un 0,5% a US$2.533,75

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaba tres puntos básicos hasta el 4,38%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años subía cuatro puntos básicos hasta el 2,64%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años aumentaba tres puntos básicos hasta el 4,59%El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años avanzaba cinco puntos básicos hasta el 4,91%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 0,6% a US$67,37 el barrilEl oro spot caía un 0,3% a US$3.325,69 la onza

Nota Original: Stocks Sink as Trump Sets 25% Levy on Japan, Korea: Markets Wrap

