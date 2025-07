Montoya rompe su silencio con un comunicado urgente: "No todo vale. La cabeza dice hasta aquí, hay unos límites"

Alejado del foco mediático y refugiado en su familia en su Utrera natal desde que 'Supervivientes' llegó a su fin, José Carlos Montoya ha roto su silencio. Después de dos semanas 'desaparecido' y dando la callada por respuesta a las intervenciones televisivas de Anita Williams hablando de su relación y de su decisión de romper con ella sin darle ningún tipo de explicación, el andaluz ha decidido dar un paso al frente y ha emitido un comunicado urgente a través de sus redes sociales para revelar cómo se encuentra, agradecer el cariño incondicional de sus seguidores, y lanzar un mensaje 'a navegantes', advirtiendo que tomará medidas legales si es necesario.

"A mis queridos flamenc@s. Quiero agradecer de todo corazón el respeto y el cariño que me estáis haciendo llegar..." ha comenzado. "He tenido que decir basta, basta a una situación en la que me he ido sumergiendo sin darme cuenta, movido siempre por el amor y los sentimientos para agradecer todo el cariño" confiesa, asegurando que "no todo vale en esta vida". "Pensaba que podía pero las situaciones vividas en los últimos tiempos me han colapsado" reconoce.

Como ha revelado, "no soy un robot, soy una persona, una persona que se enamoró, una persona que sufrió y cayó dentro de una maquinaria forzada en la que llegué a perder mi voluntad, mi fuerza, mi alegría". Y, aunque afirma que "no pretendo gustar a todo el mundo ni ser el centro de un circo, ni mucho menos ganar un premio", asegura que "NO TODO VALE".

"La ilusión se transformó en pesadilla, de esas que te atrapan y aún despierto sabes que el monstruo te sigue persiguiendo. El monstruo de la mentira, de no dar crédito a lo que está pasando a tu alrededor y de que aquellos en quien creías confiar están utilizando el momento de tu más profunda vulnerabilidad esperando a darte la estocada final como para rematar la faena. Sin escrúpulos" explica sin entrar en detalles, aunque podría referirse a la decepción que se ha llevado con Anita tras los 3 meses de felicidad que vivieron en 'Supervivientes'.

Como asegura, "jamás me alegré del mal ajeno y siempre he intentado proteger a quienes quiero". "Pero es imposible curar abriéndote en canal en un contexto en el que todo vale y tu exposición da lugar a que sigan hiriéndote cada vez más profundo con argumentos inventados y manipulados con el fin de que el show continúe" se lamenta.

"No todo vale y llega el momento en el que la cabeza dice hasta aquí, no somos robots, somos personas, y hay unos límites" apunta rotundo, revelando que "si algo me llevo de este tiempo ha sido el saber que no siempre se puede ganar a costa de complacer...".

Pidiendo perdón a sus seguidores "por no estar bien y a la altura quizás de mucho de vosotros", Montoya repite que "no soy un robot" y deja claro que "no tengo culpa de todo lo que he vivido en estos meses". "Consciente de todo, a día de hoy, he dicho ¡Basta!" anuncia.

Y es que como expresa, "la salud mental no es un juego, y gracias a tener un entorno sano que me ha puesto en manos de grandes profesionales estamos en ese camino para volver a seguir siendo feliz porque es lo que llevo buscando desde hace mucho".

Un comunicado que ha concluido despidiéndose de sus "flamencos" y asegurando que está "deseando devolveros mi cariño y compartir mi felicidad con todos vosotros muy pronto", añadiendo como firma una de sus frases más míticas: "Montoya va donde brilla", convencido de que pronto volverá a ser así.

Además, ha incluido una post-data con un mensaje a navegantes. Y es que tal y como desvela "he contratado los servicios de un despacho de abogados para defender mis intereses ante los tribunales, especialmente ante cualquier ataque a mi honor, mi intimidad y mi propia imagen", dejando entrever que pondrá demandas al que diga alguna falsedad sobre él.

Sobre su relación actual con Anita, y si hablará con ella o se plantea retomar su relación -aunque sea como amigos- ni una palabra, dejando claro que en estos momentos está centrado en sí mismo y en volver a ser el mismo de siempre después de tocar fondo tras el fin del reality.