(Cró) El Dortmund vence a Monterrey con doblete de Guirassy y se cita con el Real Madrid en cuartos del Mundial

El Borussia Dortmund venció este martes al Monterrey por 2-1 gracias a un tempranero doblete del delantero francés Serhou Guirassy, antes de que los mexicanos recortaran distancias con un tanto de Germán Berterame que no fue suficiente, por lo que los alemanes se citan con el Real Madrid en los cuartos de final del Mundial de Clubes.

No habrá duelo entre el conjunto madridista y el excapitán merengue Sergio Ramos, después de la derrota de 'Rayados' frente al Dortmund en los octavos de final del Mundial. Después de las sorpresas con Al Hilal y Fluminense, que eliminaron a Manchester City e Inter de Milán, respectivamente, Monterrey no pudo culminar su particular proeza y se despidió en el primer cruce del torneo.

La balanza se inclinó rápidamente a favor de los alemanes, que en el minuto 24 ya ganaba 2-0 con un doblete de Guirassy, asistido en los dos tantos por el alemán Karim Adeyemi. El partido fue atractivo desde el inicio, con la intensidad que no tuve el otro encuentro de octavos de final entre Real Madrid y Juventus. La primera parte dejó la tarjeta amarilla a Jobe Bellingham, que le impedirá jugar contra su hermano el próximo sábado en el MetLife Stadium de Nueva York en cuartos contra los blancos.

En la segunda mitad, los mexicanos se acercaron en el marcador con un tanto de Berteramo nada más volver de los vestuarios, pero se quedó en solo eso, ya que no pudieron empatar, pese a tener muchas más ocasiones, e incluso meter un gol, pero en fuera de juego, ante un Dortmund que se limitó a proteger su ventaja camino a cuartos de final.