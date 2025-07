Nothing lanza Headphone (1), su primer auricular de diadema, apostando por el diseño y el sonido envolvente

Nothing ha anunciado este martes el lanzamiento de Headphone (1), su primera incursión en la categoría de auriculares de diadema, con una apuesta clara por el sonido envolvente, cancelación de ruido y el diseño, al incluir materiales transparentes y controles físicos con los que buscan marcar la diferencia con sus competidores.

"Con Headphone (1) queríamos crear algo que no solo suene increíble, sino que se sienta diferente desde el primer momento", ha señalado Adam Bates, director de Diseño de Nothing, durante el evento de lanzamiento, que ha tenido lugar en Londres y que también ha servido para presentar en sociedad el nuevo 'smartphone' de la compañía, Nothing Phone (3).

Diseñados acústicamente en colaboración con la icónica firma de audio KEF, los Headphone (1) ofrecen una experiencia de audio inmersiva con sonido de alta precisión. La clave está en el driver dinámico de 40 mm -hecho a medida-, con el que buscan ofrecer "un audio envolvente y natural, con graves profundos, medios definidos y agudos nítidos" en todos los modos, incluidos ANC, Transparencia y Audio Espacial.

Otro aspecto sobre el que la marca ha hecho hincapié es el seguimiento del movimiento de la cabeza. "Headphone (1) transforma cualquier sonido estéreo en un escenario sonoro de 360 grados que se adapta en tiempo real a los movimientos del usuario", explican los expertos de Nothing.

Con soporte para Hi-Res Audio, LDAC, reproducción sin pérdidas vía USB-C y puerto jack 3,5 mm, Headphone (1) busca "un sonido excepcional, con o sin cables", que se apoye en un sistema de amortiguación de precisión y una suspensión de alta linealidad para "minimizar la distorsión" y que cada pista suene tal y como la concibió el artista.

Asimismo, Headphone (1) cuenta con un sistema de cancelación de ruido ambiental de cuatro micrófonos de última generación, potenciado por IA y entrenado con más de 28 millones de escenarios de ruido, con el que lograr una captura de voz clara para llamadas incluso en entornos muy concurridos.

EL DISEÑO MARCA LA DIFERENCIA

Las transparencias son parte del diseño icónico de todos los productos de la marca y no podían faltar en los Headphone (1), que mezcla materiales 'premium' como aluminio moldeado, componentes de precisión CNC y espuma viscoelástica. Las almohadillas, resistentes al sudor y la grasa, están pensadas para adaptarse de forma natural a la cabeza, reduciendo la presión en las orejas y garantizando un sellado cómodo para un uso prolongado.

Headphone (1) apuesta por alejarse de los controles táctiles convencionales, optando en su lugar por controles físicos integrados. El Roller, el Paddle y el Button (como han bautizado a estos tres botones) ofrecen una forma más precisa y fiable de ajustar el volumen, navegar por el contenido y cambiar los modos de ANC, "evitando la confusión y la incomodidad típica de los controles táctiles" -añaden desde Nothing-.

Precisamente, en el centro de la experiencia se encuentra el 'Button', un control que se puede personalizar desde la 'app' Nothing X. Con solo pulsarlo, los usuarios activan 'Channel Hop': una función de cambio rápido que permite saltar entre 'apps' de audio recientes y funciones favoritas sin menús ni pantallas intermedias. Este control físico también se puede configurar para activar comandos de voz, abrir News Reporter, o acceder a Nothing Essential Space para guardar notas de voz, recordatorios e ideas fugaces en ese segundo espacio de memoria exclusivo en los dispositivos Nothing.

Durante la presentación, también se han destacado sus prestaciones en cuanto a batería. Este nuevo dispositivo ofrece hasta 35 horas de reproducción, y con solo 5 minutos de carga obtienes 2,4 horas de uso (todo con ANC activado). Asimismo, los Headphone (1) cuentan con Bluetooth 5.3, conexión a dos dispositivos a la vez, soporte para 'Fast Pair' y rendimiento de baja latencia.

Los nuevos auriculares de diadema de Nothing, Headphone (1), estarán disponibles en negro y blanco por 299 euros. Los pedidos anticipados comienzan el 4 de julio de 2025 en nothing.tech y en partners seleccionados, mientras que las ventas oficiales arrancarán el 15 de julio de 2025.