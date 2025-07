Alejandra Rubio, emocionada ante el apoyo incondicional de Carlo Costanzia padre: "La familia unida"

Una semana después de la polémica protagonizada por Alejandra Rubio tras repostear en sus redes sociales un vídeo felicitando a gritos con Carlo Costanzia a su hermano Pietro Costanzia por su cumpleaños a las puertas de la prisión en la que cumplen condena él y Rocco Costanzia por intento de homicidio, Carlo Costanzia padre ha dado la cara por su nuera y le ha dedicado un significativo mensaje en su cuenta de Instagram.

Después de que la hija de Terelu Campos, que siempre ha defendido que no ha hablado de su vida privada ni ha vendido nada relacionado con la misma -a excepción de su embarazo- explotase ante las críticas y justificase que su novio publicase sus imágenes gritando en los exteriores del centro penitenciario porque es la única manera que tiene de expresar que no considera justa la condena de sus hermanos, su suegro ha agradecido públicamente el apoyo de Alejandra a su familia en estos momentos tan complicados.

"Quisiera también hacer un comentario sobre todas las polémicas y acusaciones que se han vertido contra Alejandra y el vídeo publicado con motivo del cumpleaños de mi hijo Pietro. El vídeo publicado por Alejandra no era ciertamente un vídeo de celebración, como muchos han querido interpretar, sino simplemente una expresión de apoyo y cercanía a un familiar que ya lleva año y medio pagando por su error" ha comenzado su mensaje.

"Para los olvidadizos, cuando participé en 'De viernes', expresé mi profundo pesar por este acontecimiento absolutamente triste y lo mismo hicieron mis hijos. Alejandra, a pesar de los constantes e injustificados ataques, quiso expresar su cercanía al hermano de su compañero y padre de su hijo" ha añadido, revelando que "para mí es un honor que tenga el valor de expresar estos sentimientos en un contexto tan difícil, muchos lo evitarían".

"Le doy las gracias de corazón y el vídeo no lo hizo ella, lo hice yo porque estábamos juntos" ha aclarado. "No todos hemos tenido la suerte de tener una familia y, por desgracia, en la vida, los errores y el sufrimiento forman parte de la vida y cuando le ocurre a una persona muy cercana o querida, tienes la obligación moral de estar siempre presente" ha dejado claro, explicando que "amar a un hijo, o un ser querido no significa justificar los posibles errores, pero no es por eso por lo que hay que abandonarlo, sobre todo cuando sabes que no es una mala persona".

Y asegurando que "no hay nada que celebrar de lo que ha pasado" ha defendido que Carlo, Alejandra y él lo único que han hecho ha sido "expresar solo apoyo y amor incondicional a un miembro de nuestra familia, Pietro, es el primero que ya está pagando por sus errores y será para toda su vida".

"Una triste historia en la que mi hijo se equivocó al querer hacer justicia por su cuenta agrediendo a un delincuente, por haber intentado violar a su novia, pero nunca fue con la intención de matarlo, le hirió detrás de la pantorrilla con un corte, lamentablemente, al cabo de tres días hubo complicaciones médicas. Nadie justifica lo que hizo, hay que asumir las consecuencias, siempre que la pena sea justa y se base en la verdad de los hechos, y por eso se luchará. Por desgracia, la tragedia permanecerá, para el chico y para todos" ha concluido, insistiendo en que Pietro nunca tuvo intención de matar al joven y en que su condena a 12 años de prisión es injusta.

Un mensaje al que Alejandra ha reaccionado emocionada y con una clara declaración de intenciones que refleja su apoyo incondicional a Carlo y a su familia en este doloroso trance: "Gracias por sacar la cara por mi y por todo lo que haces por todos nosotros, te queremos muchísimo" ha dicho a su suegro. "Ni las críticas ni absolutamente nada van a hacernos daño, siempre la familia unida" ha asegurado tajante, dejando claro que las críticas que ha recibido no le han afectado en absoluto a pesar de que hace unos días confesaba sentirse "tremendamente incomprendida".