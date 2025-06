Terelu Campos reacciona a las críticas a su hija por su vídeo en redes sociales

Alejandra Rubio ha estado en boca de todos después de compartir un vídeo en redes sociales en el que se le veía junto a su pareja, Carlo Costanzia, visitando la prisión donde se encuentran los hermanos del modelo en el día de su cumpleaños.

Un vídeo que ha sido de lo más comentado y por el que ella se ponía a la defensiva con sus compañeros de 'Vamos a ver' al preguntarle si no era incoherente no querer vender su vida y colgar contenido en sus redes sociales susceptible de ser comentado en los platós de televisión.

Tras esa actitud, Joaquín Prat le aconsejaba ubicarse y saber en el medio en el que trabaja y ella respondía a las críticas a través de un comunicado en el que reconocía haberse equivocado... pero, ¿qué opina su madre?

Terelu Campos acudía este viernes al programa en el que colabora semanalmente, '¡De viernes!', y aunque comenzaba asegurando que "no voy a decir nada"... sin embargo, minutos más tarde comentaba que "lo más importante en la vida es saber parar y decir 'pues así no está bien, pues tengo que hacer lo que esto bien y ya está'", ya que "en la vida uno hay veces que uno se equivoca y no pasa nada".