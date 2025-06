Trump: elegiré a un presidente para la Fed que quiera recortar las tasas

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que elegirá un sucesor para el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que quiera reducir las tasas de interés, una condición que golpearía el corazón de la independencia del banco central.

“Si considero que alguien va a mantener las tasas como están o lo que sea, no lo voy a nombrar. Voy a nombrar a alguien que quiera recortar las tasas. Hay muchos ahí fuera”, dijo Trump a la prensa el viernes.

El presidente intensificó sus críticas a Powell por la decisión de la Fed de mantener las tasas de interés estables. “Me encantaría que dimitiera si quisiera”, afirmó Trump. Calificó al presidente del banco central de “mula obstinada y persona estúpida” por no apoyar los recortes de tipos.

