Orel Morales, el primer policía trans en Ciudad de México que rompe el molde

Ciudad de México, 27 jun (EFE).- Orel Morales no busca ser un "referente", pero al convertirse en el primer policía abiertamente trans en la Ciudad de México ha comenzado a romper el molde de una institución históricamente masculinizada y abrir paso para que la comunidad LGBTIQ+ pueda expresarse "libremente", según contó en una entrevista este viernes con EFE en el marco del Día del Orgullo.

"No me quiero ver como un referente porque no me siento un referente, pero si en algún momento(...) mi historia les inspira a decir 'Sabes qué, sí puedo. Si él pudo, yo puedo', que lo tomen", afirmó el oficial de la Policía Bancaria Industrial (PBI).

Al mismo tiempo, compartió que le motiva poder animar a otras personas trans a "entrar a trabajar a una dependencia del Gobierno, ya sea la Policía, ya sea Bomberos, como paramédicos (o) como servidores públicos".

Morales forma parte de la Policía desde hace siete años y, desde que inició su proceso de reafirmación de género en 2023, asegura haber recibido mucho apoyo tanto de la PBI como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ser el primer caso visible no fue sencillo, pues en la corporación había muchas dudas sobre cómo actuar, pero para Morales fue muy significativo que le dijeran: "No sé cómo se hace, pero te lo voy a investigar", recordó.

"El hecho de que me hayan dicho: No sabemos, pero vamos a aprender, para que en algún momento tú, siendo el primero, pueda haber más gente como tú, que venga y diga 'Quiero(...) pertenecer a la Policía'", recapituló.

Aunque remarcó que no busca protagonismo, Morales confía en que su historia "sea un puente para que muchísima más gente se pueda abrir y ser ellos mismos".

"Espero que sí haya un cambio, un antes y un después de que la gente conozca mi historia(...) Porque siempre hay muchos estigmas y estereotipos de nosotros. Entonces, que realmente se fijen en el ser humano que somos, en lo empáticos que podemos llegar a ser, lo profesionales que podemos llegar a ser", expuso.

Sobre la Policía de la capital mexicana, Orel confía en que el cambio ya está en marcha, pues aunque es una institución históricamente dominada por hombres cisgénero, cada vez hay más mujeres y personas de la diversidad sexogenérica ocupando espacios antes negados.

"Ahora con todo lo de perspectiva de género, con toda esta visualización con respecto a las mujeres y a la equidad de género y a la igualdad de género, ya hay más mujeres policías y ya hay grupos como la comunidad LGBT que estamos dentro de la policía y que ya podemos expresarnos libremente", afirmó.

Esta mirada diversa, a la vez, está sirviendo para construir una cultura policial más consciente frente a las violencias que vive la comunidad trans, como los crímenes de odio y los transfeminicidios, consideró Orel, y celebró que existan capacitaciones y protocolos específicos para abordar denuncias de grupos vulnerables.

"Evidentemente, tenemos mucho camino que recorrer, pero somos una policía que se educa", aseveró.

En las últimas semanas, Orel no ha parado de dar entrevistas en el marco del Día del Orgullo, luego de que su historia se hiciera visible en el periódico El Universal, donde participó en un especial de historias LGBTIQ+, convocatoria de la que se enteró gracias al grupo de patinadores 'Chixs Rollers Trans', al que pertenece.

Ante la exposición mediática, el policía consideró importante fomentar la práctica de preguntar los pronombres en lugar de asumirlos.

"Deberíamos normalizar(lo)", dijo, y recordó que hay personas trans que no desean transicionar físicamente, pero cuyos pronombres son él, ella o 'elle', en el caso de personas no binarias.

Para cerrar la semana del Orgullo, Orel comentó que este viernes celebrará la diversidad sobre ruedas en la primera rodada 'Pride Roller Day', y el sábado marchará junto a sus amistades.

“Es una fecha que me gusta pasar con mis amigos, para ir a divertirnos, para marchar, para gritar consignas(…) sin el uniforme, siendo yo mismo, un ciudadano común y corriente que disfruta la diversidad”, concluyó.