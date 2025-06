54 jóvenes españoles terminan esperanzados su paso este curso por el Colegio de Europa

Paula Andrés Richart

Brujas (Bélgica), 20 jun (EFE) -. El teatro municipal de la ciudad belga de Brujas acogió este viernes la ceremonia de clausura del 75º curso académico del Colegio de Europa en el que se graduaron 54 españoles entre los 338 estudiantes de la prestigiosa institución universitaria especializada en asuntos europeos, derecho, economía y ciencias políticas, y que este año contó con la presencia de honor de los reyes de España.

“Puede que tengáis la sensación de que lo que habéis estudiado es un poco irreal (...) puede que sintáis que vais a contracorriente”, dijo a los estudiantes durante su discurso la rectora del Colegio, Federica Mogherini.

Sin embargo, dijo, “esto forma parte de la vida de la Unión Europea”, al tiempo que animó a los estudiantes y graduados a aprovechar la ocasión para “construir algo más grande”.

“No soy optimista sobre el estado del mundo, pero sí sobre el estado de nuestra Unión”, aseguró Mogherini, quien fue la alta representante de la UE entre 2014 y 2019, a los futuros líderes y altos funcionarios europeos.

Los orígenes del Colegio de Europa se remontan a 1948, cuando Salvador de Madariaga propuso la creación de un instituto de estudios de postgrado donde los estudiantes de diferentes países europeos pudiesen estudiar y vivir juntos.

Además de su primer campus en Brujas, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la institución cuenta con centros en Natolín (Polonia, 1992) y Tirana (Albania, 2024).

La apodada promoción Jacques Delors (2024-2025), cursó sus estudios durante un tumultuoso año marcado por la creciente tensión en Oriente Medio, la continuación de la guerra en Ucrania y la vuelta de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

“Creo que no tenemos que dar por sentado lo que tenemos”, señaló a EFE Marta Vázquez Lerena, estudiante de Derecho, antes del inicio de la ceremonia.

“Hemos visto que, por ejemplo, un aliado como Estados Unidos ha cambiado totalmente de dirección”, dijo la joven graduada, quien señaló que “la Unión Europea siempre se ha nutrido de las crisis para seguir adelante y para seguir mejorando el proyecto de integración europeo”.

Por su parte, Íñigo Bailón González, quien escogió especializarse en relaciones exteriores europeas y defensa, dijo que sentía “mucha esperanza” en el futuro de Europa a pesar de estar pasando por una situación “muy difícil”.

“Creo que por primera vez casi en la historia, los europeos tenemos las políticas, las estructuras para responder, solo tenemos que decidir utilizarlas”, aseguró el joven.

El rey Felipe VI pronunció el discurso de clausura de esta ceremonia en el que insistió en la importancia del proyecto europeo y en la idea de “reforzar las capacidades de seguridad y defensa” del bloque comunitario en un mundo en el que el multilateralismo está siendo “cada vez más socavado y cuestionado, incluso por algunos de sus mayores defensores”.

"No debemos olvidar que Europa justifica su existencia respondiendo eficazmente a las necesidades que surgen en cada etapa. Nosotros, los ciudadanos europeos, debemos trabajar juntos para satisfacer esas necesidades y dar este paso adelante sin socavar otras políticas esenciales", indicó Felipe VI, que recalcó que la UE no puede fortalecer sus capacidades sin considerar sus alianzas, y en particular la OTAN, "de la que depende en gran medida la seguridad en Europa".

El monarca añadió que “nunca antes en la historia una Europa unida, fuerte y cohesionada había sido tan vital para el mundo y, por supuesto, para nosotros los europeos".

Entre las autoridades españolas que han pronunciado discursos ante el Colegio de Europa se encuentran Salvador de Madariaga (1964), el Rey Juan Carlos (1970), Felipe González (1985), Javier Solana (2005), Íñigo Méndez de Vigo (2013) y Mariano Rajoy (2014). EFE

