Ministro de Ecuador expondrá a jueces que liberen a detenidos: "Deben estar en la cárcel"

Quito, 19 jun (EFE).- El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, publicará los nombres y las caras de los jueces que liberen y no manden a prisión preventiva a los presuntos delincuentes de alta peligrosidad que detenga la Policía, según reiteró en una entrevista con EFE.

Reimberg prometió capturar a todos los líderes de la bandas criminales a las que el presidente Daniel Noboa declaró la "guerra", incluido el prófugo narcotraficante y cabecilla de Los Choneros José Adolfo Macías Villamar, más conocido como 'Fito'.

"Cada vez que un fiscal y un juez no cumpla con lo que los ecuatorianos quieren, yo voy a salir con el nombre y la cara del juez o del fiscal, o de los dos si es necesario, para que los ecuatorianos sepan quiénes fueron las personas que dejaron en libertad a otro asesino, a otro secuestrador, a otro violador y a otro extorsionador", afirmó Reimberg.

El ministro manifestó su completo rechazo a que los jueces otorguen libertad condicional o arresto domiciliario a los presuntos criminales detenidos por la Policía mientras que la Fiscalía prosigue con la investigación para poder formular una acusación que los lleve a juicio.

Para Reimberg, cualquier sospechoso de haber cometido un crimen de gravedad debe ir a prisión preventiva sin miramientos, para evitar que puedan seguir delinquiendo mientras afrontan sus procesos en libertad.

"Tenemos más de 104.000 personas que han sido aprehendidas (detenidas) por la Policía Nacional en diferentes actos ilícitos desde el inicio del 'conflicto (armado interno)' (declarado por Noboa desde inicios de 2024), y no llegamos ni al 5 % de ese número de personas que han terminado en prisión", sostuvo Reimberg.

El titular de la cartera de Interior criticó que los jueces otorguen arrestos domiciliarios que obligan a la Policía a resguardar en sus casas a los procesados las 24 horas del día, lo que también ha llevado a casos donde estos agentes han sido asesinados en atentados en barrios de alta peligrosidad.

"Son 285 personas que se han beneficiado del arresto domiciliario. Eso significa que tengo un poco más de 800 servidores policiales cuidando delincuentes en sus casas, delincuentes por asesinato, por secuestro, por extorsiones, por tráfico de drogas....", lamentó el ministro.

"Eso es lo que no podemos permitir que siga sucediendo. Los delincuentes tienen que estar en la cárcel, es el único lugar donde deben estar", recalcó.

Reimberg apuntó a que la Judicatura haga una depuración de jueces como está haciendo la Policía, donde afirmó que han sido destituidos 187 agentes.

"Esa es mi cifra. ¿Cuál es la cifra de ellos?", se preguntó.

Hasta finales de 2024 el sistema penitenciario de Ecuador tenía unos 33.400 presos cuando su capacidad es de unos 27.700, lo que supone una sobrepoblación carcelaria del 20,5 %, pero según Reimberg "hay espacio" para más reos en las prisiones ecuatorianas.

"No se preocupen por el espacio, si esa es su preocupación, déjennos esa parte de nosotros. Ustedes (jueces) hagan su trabajo. Así como la Policía no piensa en el espacio y detiene a 100.000 personas, que ellos no se preocupen también por ese espacio", aseveró Reimberg.

El ministro destacó que en pocas semanas comenzará en funcionamiento una de las dos nuevas cárceles construidas por el Gobierno de Noboa, un recinto penitenciario de máxima seguridad que tendrá capacidad para albergar entre 700 y 800 presos.

La postura del actual Ejecutivo ecuatoriano contradice las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que entre otras recomendaciones a Ecuador apuntó a reducir el hacinamiento de las prisiones para controlar la crisis de seguridad en el sistema penitenciario, que llevó a que más de 500 presos hayan sido asesinados en las cárceles ecuatorianas desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos.

Al consultarle si no cree que una mayor población penitenciaria vuelva a exacerbar la violencia carcelaria, Reimberg señaló que no tiene ese temor porque "hoy Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen el control de las diferentes cárceles del país".

Reimberg también anticipó que el propósito del Gobierno no es solo capturar a todos los líderes criminales que están detrás de la crisis de seguridad de Ecuador, sino sobre todo atacar sus economías, como hicieron recientemente con el círculo familiar y cercano de 'Fito', fugado de la cárcel cuando cumplía una condena de 34 años de prisión por asesinato, narcotráfico y delincuencia organizada.

"Somos el único Gobierno que ha tenido el valor y la valentía de atacar las economías criminales. Nadie, nunca se había atrevido a llegar a eso. En el caso de 'Fito' hemos atacado sus negocios ilícitos, sus bienes que han sido adquiridos con dineros ilícitos", concluyó.

Fernando Gimeno