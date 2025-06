La víctima de un abuso sexual juzgado en Santiago dice que el acusado la instaba a tomar una medicación que la dormía

Una mujer víctima de un supuesto abuso sexual que se juzga esta semana en Santiago, en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, ha relatado ante los magistrados que el acusado, durante un encuentro que mantuvieron a través de Tinder pero "sin ningún tipo de intención sexual", la incitaba a tomar una medicación que tenía pautada y que la dejaba adormilada.

Así lo ha contado la mujer en la vista celebrada este miércoles, en la que también han intervenido varios testigos. La sesión se retomará este jueves con la declaración del presunto autor, para el que la Fiscalía solicita seis años de cárcel por un delito de abuso sexual con acceso carnal. Esta calificación ya no existe en el Código Penal tras la conocida 'ley de solo sí es sí', que no obstante es posterior a los hechos, ocurridos en octubre de 2021.

La víctima padece una neuralgia --diagnosticada con anterioridad-- por la que tomaba muchos medicamentos, de los cuales uno la dejaba adormilada. También está diagnosticada de un trastorno límite de la personalidad, pero detectado en este caso con posterioridad, y síntomas postraumáticos.

En octubre de 2021 empezó a hablar con el acusado, de nacionalidad colombiana, a través de Tinder y el día 20 él le dijo que estaba en Santiago, donde residía la víctima. Ella accedió y se fió de él porque en su perfil se identificaba como "doctor" y pensó que era médico, algo que él no le desmintió. "Dije que quedaba, pero sin ningún tipo de intención sexual. Se lo escribí por la aplicación y dijo que estaba de acuerdo", ha sostenido la mujer, al declarar por videoconferencia, para no tener que ver al presunto abusador.

Fueron a cenar por el centro de la ciudad y, "sobre las 23.00 o 23.30" de la noche, se tomó parte de su medicación, pero no la que la dejaba dormida porque prefería "tomarla en casa" un rato después. Pero él, según el relato de la mujer, le insistió varias veces a lo largo de la noche en que la ingiriese. "Me llamó la atención que, siendo médico, me dijese 'tómate esas pepas', pero pensé 'es cultural'".

En palabras de la víctima, esta medicación "era como tomar burundanga": "No te acuerdas, vas por impulsos. Tu cerebro se apaga pero tu cuerpo sigue despierto".

"LE DIJE QUE NO"

La mujer ha asegurado que, tras la cena, en la que se bebió "media copa de vino", se trasladaron a un bar regentado por un amigo y tomó "tres mojitos sin alcohol", mientras que el acusado bebió "cuatro cervezas". En el local le puso una mano en la pierna, pero le dijo: "No hace falta que toques". También la intentó besar en la calle y ella se negó: "Le dije que no, él lo respetó y ya".

Tras un paseo, fueron a un piso en el que ella se tomó el resto de la medicación al ver que eran las 4.30 de la mañana y pensó que debía irse. Con todo, se quedó para bailar y, en ese momento, él intentó poner una mano en sus nalgas, a lo que ella se negó.

Poco después, al sentarse en el sofá, empezó a notar que no es capaz de hablar, que sí escucha pero que se va "quedando dormida". También ha dicho que el propio acusado le dijo que "había hecho cosas malas en su país". Aunque ahí pensó que tenía que salir de la vivienda, cayó dormida.

"YO NO ME QUITÉ LA ROPA"

En un momento dado, consiguió abrir un poco los ojos y vio cómo él dirigía sus dedos hacia sus genitales. También ha asegurado que notó cómo le quitaba el vestido.

Al rato se volvió a despertar, ya en la cama, al notar cómo él intentaba penetrarla. "¿Qué estás haciendo?", le espetó, tras lo cual fue al baño, preguntó por su ropa y él insistía en que ella misma se la había quitado. "Pero yo estoy segura de que no me quité la ropa", ha añadido, ante los magistrados.

A preguntas de su abogada, ha insistido en que el hecho de que el presunto abusador fuese médico le "daba seguridad" y por eso se tomó la medicación en su casa.

Luego, siempre según su declaración, la víctima fue a casa y llamó a varios amigos antes de acudir al hospital y a la Policía a interponer una denuncia. Días después, se dio cuenta de que tenía "marcas de dedos" en un muslo y las puso "en conocimiento del juzgado".

DECLARACIÓN DE TRES AMIGOS

También han declarado este miércoles ante la Audiencia tres amigos de la denunciante, en calidad de testigos, uno de ellos de forma telemática, desde un juzgado de Asturias.

Los tres han ratificado que a la mañana siguiente ella les contó por mensajes y por llamada "que la habían agredido y que iba a ir a la Policía". "La pobre estaba deshecha", ha asegurado uno de sus amigos.

Además, dos de ellos han reiterado que la medicación que tomaba "la deja somnolienta, atontada". Una amiga ha contado que "años antes" de los hechos le había ocurrido en un restaurante y que la habían tenido que llevar hasta casa.

Asimismo, después de lo ocurrido con el acusado, todos los testigos han coincidido en que la ven "apagada" y "triste".