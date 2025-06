Tebas: "Para crear industria hay que ser políticamente incorrecto, estaría más cómodo abrazando a Florentino"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recalcó este martes que, aunque le resultaría "más cómodo" llevarse bien de cara a la galería con Florentino Pérez, máximo mandatario del Real Madrid, de cara a "crear industria y riqueza" en el sector del fútbol "hay que ser políticamente incorrecto" y "saber enfrentarse a los grandes clubes", mientras que celebró el buen trabajo a nivel económico que están haciendo con un deporte que estaba en crisis cuando llegó al cargo y cuyo sector ha "duplicado su importancia en la economía española" y con un control económico que no le ha restado competitividad.

"Uno de los grandes peligros del fútbol es que se gestiona en opinión de 18 clubes y pensando en 250 jugadores. ¿Hay que construir esto para destruir el resto? Las ligas nacionales hay que cuidarlas y es importante saber enfrentarse a los grandes clubes. Yo estaría más cómodo abrazando en el Bernabéu todos los días Florentino Pérez y mis hijos no me mirarían mal", apuntó con ironía Tebas en ESADE. "Pero para crear industria y riqueza hay que ser políticamente incorrectamente y salir de la zona de confort", advirtió.

Autocalificado como aficionado "hibernado" del Real Madrid, reiteró que "el problema" con el presidente madridista es que defienden "modelos de industria absolutamente diferentes". "Él quiere una Superliga que destruiría las ligas nacionales en muchos países. Si nos enfrentamos con claridad y dureza, la batalla va a ser dura. Muchos piensan como yo, pero es más bonito ir al palco y salir en la foto", comentó.

Durante su charla en ESADE para analizar la transformación y el futuro del fútbol profesional español, Tebas se refirió al peligro de las nuevas competiciones que se organizan desde instituciones del propio mundo del fútbol "sin preguntar" a las ligas como el Mundial de Clubes. "Pocas veces estamos de acuerdo todas las patronales y el sindicato, el daño en el ecosistema se verá a medio plazo", replicó sobre su negativa a este nuevo evento creado por la FIFA.

Tebas repasó su tiempo al frente de LaLiga, sobre todo con la instauración del control económico. "Mi capacidad es intentar convencer a los clubes en qué camino ir, la unanimidad es imposible", subrayó, resaltando que antes de su llegada a la presidencia había "deudas" con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y los futbolistas y "falta de integridad con amaños". "Los clubes deciden en un momento de caos hacer ese cambio y una serie de ellos me plantearon ser presidente", rememoró.

El mandatario resaltó que apenas hay sanciones por el control económico y mucho de la mejora económica vino de la venta centralizada de los derechos audiovisuales en la que tuvieron que "convencer" al Gobierno durante "dos años de negociación". "Los 42 clubes estaban de acuerdo, pero dependiendo de lo que les tocase. Todos acabaron incómodamente satisfechos", expresó sonriente.

PIDE UN "MEJOR TRATO FISCALMENTE"

A partir de ahí, la mejora financiera ha sido notable pasando el fútbol profesional el 0,7 del PIB del país en 2012-2013 al 1,44 que es hoy en día. "Hemos duplicado nuestra importancia en la economía española. En mi opinión, somos el sector exportador neto más importante de este país. Reivindicamos que este sector merecería mejor trato fiscalmente", demandó.

"No debemos fijarnos en los beneficios de cada club sino en la industria que estamos generando y no sólo pensar en los grandes clubes y en los grandes jugadores con sus seis Ferraris", añadió Tebas, que no escondió que la patronal no se rige como "una economía de libre mercado perfecta". "Sólo hay 20 clubes y pierdes esa condición no por tus resultados económicos sino por los deportivos. Por eso, había que mirar por la integridad de la competición y que todos jueguen con las mismas armas", explicó.

"El nuestro es un control económico previo y preventivo, en mayo informamos a los clubes de su tope máximo salarial. Todo esta regulado y en LaLiga somos capaces de decirles cuánto se pueden gastar", prosiguió, destacando que en Europa "las únicas ligas sostenibles" son la Bundesliga y la española. "La industria debe ser sostenible si queremos crear riqueza", reiteró.

Tebas sabe que "el dinero es muy importante para muchos clubes", pero tampoco olvida que "no es lo único". "El Mirandés es el club con menos gasto salarial de LaLiga Hypermotion y ahí está compitiendo. Lo que hay que hacer es que cada uno, con sus recursos, sea competitivo y no crear un fútbol falso", puntualizó el presidente de LaLiga, que manifestó que han sido "imaginativos" con aquellos que han pasado problemas como el Sevilla o el Valencia por no jugar competición europea para que "sean competitivos en lo que puedan".

Con todo, tiene claro que "no es verdad que el fútbol español sea menos competitivo" por culpa de este control económico. "Otra cosa es el acceso a algunos mercados de fichajes", aclaró, antes de incidir en la importancia del 'Plan Impulso' para que los clubes acometan "reformas estructurales en los estadios".

ACABAR CON LA PIRATERÍA Y EL RIESGO DE LAS NUEVAS COMPETICIONES

"Preferimos ser competitivos por lo que genera nuestra competición y no porque venga un Estado y ponga el dinero", aseveró Tebas, que ha visto "un crecimiento importante en los últimos tres años de esos equipos de LaLiga que no son el Real Madrid y el Barça" y que no duda de que este modelo español es "exportable" y que les han preguntado "mucho" de Francia e Italia. "Las veces que he sido tentado desde Italia ha sido por exportar el modelo. Es adaptable, pero hay que entender también la idiosincrasia de cada país", comentó.

Sobre la piratería, lamentó que "muchos se cuelan o pagan menos" en esa denominada "grada virtual" para ver el fútbol y fue claro sobre la supuesta falta de interés de los aficionados más jóvenes. "No es verdad, es la época en la que más gente joven consume fútbol, con otras ventanas, pero también en directo. Lo que me preocupa son las personas de más de 55 de años que tienen dinero y pagan suscripciones de pago. Es dónde estábamos perdiendo y dónde hay que trabajar mucho más. Tenemos que adaptarnos en los productos para seguir teniendo a la gente joven", zanjó.

El partido en los Estados Unidos también sigue siendo vital. "Estados Unidos es nuestro siguiente mercado tras España y hay que trabajar la marca, es un partido oficial, no vamos a llevar toda la competición. Construyes un producto especial que dura un mes antes y un mes después", expuso el dirigente.

Finalmente, de cara al legado que le gustaría dejar como presidente de LaLiga, admite que "cada vez salen retos", pero que su quebradero de cabeza son "la piratería", con la que desea terminar tras "años de avance", y "las nuevas competiciones", lo cual es un "riesgo que tiene que disminuir lo máximo posible". "Que las instituciones y los grandes clubes estén centrados en crear riqueza e industria para que todos crezcan, unos más y otros menos", sentenció.