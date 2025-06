Carmen Borrego arropa a Raphael en su reaparición en Mérida: "Siempre ha estado en nuestra familia"

Seis meses después de retirarse de los escenarios tras serle diagnosticado un linfoma cerebral con dos nódulos tras sufrir un accidente cerebrovascular durante la grabación del especial navideño de 'La Revuelta', Raphael ha reaparecido por todo lo alto.

El icónico artista se ha reencontrado con su público en el Teatro Romano de Mérida este domingo, y con un derroche de voz y una sonrisa permanente en las más de dos horas que ha durado el concierto -en el que ha cantado grandes éxitos como 'Mi gran noche', 'Escándalo', o 'Yo soy aquel', ha dejado claro que está totalmente recuperado.

Entre el público que ha abarrotado el recinto y ha coreado emocionado sus canciones, Carmen Borrego y su marido, José Carlos Bernal, que no han dudado en desplazarse hasta la localidad extremeña para estar al lado de Raphael en este regreso a los escenarios tan esperado como especial.

"A disfrutar de la reaparición de Raphael en el Teatro Romano que me parece lo más bonito que se puede ver Oye, Un momentazo" ha expresado la colaboradora con una sonrisa, presumiendo de la relación tan estrecha que ha tenido su familia con el de Linares, "sobre todo por mi madre".

"No le he visto, de momento no le he visto, creo que a los artistas como estos hay que dejarlos tranquilos, aunque me encantaría saludarlo porque sabéis que Raphael ha estado siempre en nuestra familia y nosotros en la suya, o sea que..." ha confesado minutos antes del concierto, expectante y asegurando que "veremos a Raphael en toda su esencia".

"Creo que su vida es un escenario, y después de este bache que ha tenido, lo va a dar todo esta noche. Creo que tiene que tener nervios, pero también tiene que tener una felicidad, porque hay momentos en la vida que dices, Dios mío, ¿volveré a poder hacer esto? Y el poder volver a reaparecer Raphael, me parece algo maravilloso" ha asegurado, convencida que "hoy va a ser su gran noche".

Hace unos días Carmen celebraba con José María Almoguera y María 'La Jerezana', el 35º cumpleaños de su hijo: "Fue fenomenal, estupendo" nos ha contado, revelando que está "muy contenta" con su nuera, "es estupenda". "Yo lo veo muy feliz, los veo a los dos muy felices" ha confesado, dejando claro que por el momento la pareja no se plantea tener un hijo en común. "Bueno, todo con tranquilidad, que es que todo lo que es ya, ya, ya, ya, que se lo tome con calma, que las cosas con calma al final son mucho mejores" ha zanjado.

Tras el concierto, en el que no dejó de bailar con su marido y con Paula Vázquez, sentada a pocos metros de ella, la hija de María Teresa Campos se mostraba exultante: "Ha sido maravilloso. Muy bonito, maravilloso, muy contenta me voy. Lo he visto genial" ha asegurado, 'rechazando' cantar ante las cámaras su canción favorita de Raphael.