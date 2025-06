El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha presentado su dimisión y ha anunciado que dejará también su acta de diputado tras el informe de la UCO de la Guardia Civil que le relaciona con el cobro de comisiones ilegales.

No obstante, Cerdán insiste en su inocencia, "jamás he cometido una ilegalidad", ha indicado en un comunicado emitido este jueves en el que no aparece el membrete del PSOE.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))