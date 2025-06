Bonet y Garamendi llaman a la unidad de Europa para hacer frente a las tensiones comerciales

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, han llamado este jueves a la unidad de Europa para hacer frente a las tensiones comerciales derivadas de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo han hecho durante la jornada 'Global Trends 2025', organizada por AmChamSpain y Europa Press, y que ha contado también con la participación del exjefe de la Diplomacia europa, Josep Borrell, y del presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain), Jaime Malet, donde Bonet se ha mostrado "optimista" sobre el futuro de España.

"Está llegando la hora de España. ¿Y por qué? Bueno, tiene un seguro de vida. Si no hay una guerra mundial, el turismo va a seguir viniendo como está viniendo. Resulta que España es el paraíso de los europeos. Y hay que tener esperanza en que Europa haga algo serio, algún tipo de avance en más Europa, porque si no, perderá la posición y pasará a ser un monaguillo de Estados Unidos", ha apuntado Bonet.

Al igual que ha hecho Josep Borrell, Bonet también ha puesto el acento en la necesidad de que Europa se alíe con África y Latinoamérica "para recuperar su posición y ser un tercero en concordia, no en discordia, en la geopolítica mundial".

A su juicio, esto va a depender mucho del ánimo de los empresarios, sobre todo de las pymes, ya que normalmente son empresas familiares "que cuando hay ruido exterior, tienden a quedarse en su cuartel de invierno y esperar a que pase la tormenta". "Y el quid de esto, y ahí entramos las instituciones representativas de las empresas en juego, es acompañar a las pymes de este país, ayudarlas, asesorarlas, para que no se arredren ante el ruido exterior y aprovechen las oportunidades, que haberlas, haylas".

Para Bonet, Europa se encuentra actualmente en una "encrucijada" en la que debe decidir "si quiere seguir siendo algo o no". "Y el entorno le está ayudando a que tome una decisión positiva, más que antes, porque tiene más necesidad. Es decir, de los cisnes negros que han ido apareciendo en el escenario, ha habido uno con un 'pelopanocha' que ya es determinante. Nos ha dicho a los europeos, oye, ¿vosotros qué, a segunda división o qué? Europa tiene que decidir", ha apuntado.

GARAMENDI PONE EL FOCO EN LA ESTABILIDAD

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido la importancia de la estabilidad geopolítica para las empresas, pero también regulatoria y política, para que esto no parezca "el intermitente de un coche, que ahora se enciende y mañana se apaga".

Garamendi ha defendido que Estados Unidos "interesa muchísimo" a España, pues las empresas españolas tienen inversiones en este país por valor de más de 80.000 millones de euros, y ha añadido que, junto a Reino Unido, también con casi 80.000 millones de euros, es donde más invierte la empresa española, "más que en otros países europeos", que serían sus socios naturales.

En este sentido, ha denunciado que para las empresas españolas es "más fácil muchas veces estar en Reino Unido que instalarse en otros países europeos".

"Ahí hay un caso, como es la energía, donde España es un país de acogida, nosotros dejamos que entrara todo el mundo aquí, pero ninguna empresa española de energía ha podido entrar en un país europeo que no sea Reino Unido o Estados Unidos. Es una cosa curiosísima. Sin embargo, las empresas de otros países, incluso estatales, entraron en España para que hubiera competencia. Si queremos hablar de la unión energética, tenemos que estar unidos. Tenemos que hablar de industria, porque uno de los grandes dramas de Europa es la industria", ha argumentado Garamendi, que ha advertido de que la "hiperregulación" frena el crecimiento empresarial.

Garamendi ha defendido además que los españoles son muy "proeuropeos" y que la imagen de España en el exterior es muy buena. En esta línea, también el exvicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell ha afirmado que "España tiene muy buen cartel en Europa".

"España es un país que atrae, atrae gente, cada vez más (...) Durante esos últimos años hemos abierto la puerta con América Latina. Si se llega a un acuerdo con Mercosur será en buena medida, gracias a que hemos empujado, y yo, en particular, he empujado mucho para que América Latina esté en la pantalla radar de Europa, que no lo estaba. Tenemos una posición con respecto a la migración mucho más constructiva que la de otros países, mucho más humana, mucho más dispuestos a aceptar que necesitamos inmigrantes, porque vivimos un 'invierno demográfico' tremendo", ha añadido Borrell.

MALET: NO HAY UN ALIADO MEJOR PARA EUROPA Y ESPAÑA QUE EEUU

Por su parte, el presidente de AmChamSpain, Jaime Malet, ha pedido que se miren las relaciones comerciales no sólo "con luces cortas", también largas, pues, a pesar de las tensiones comerciales, Occidente tiene una misma cultura. "Es muy difícil para Europa buscar un aliado mejor que Estados Unidos. Y Estados Unidos es el primer inversor en España y es el primer inversor en Europa con mucha diferencia", ha resaltado.

En su opinión, es probable que durante un tiempo existan fricciones negociadoras, pero cree que se debe pensar "en términos de largo plazo". "Y en el largo plazo no hay escape a lo que es la idea de Occidente, que no solamente lo conforman Europa y Estados Unidos, sino también otros países que están en el este asiático", ha apuntado.

Malet también ha indicado que muchos líderes europeos intentan contraponer el concepto de autonomía estratégica al de 'Buy American', que en Estados Unidos significa comprar productos y servicios producidos en su país.

"En Europa, para muchos líderes europeos, la autonomía estratégica significa crear campeones nacionales y expulsar a otras compañías que igual son europeas. En Estados Unidos, cualquier inversión extranjera es bienvenida. En Europa, se intenta crear campeones europeos que no son realmente campeones europeos, son campeones franceses o alemanes. Yo creo que es una visión muy errónea. Europa lo que tiene que hacer es recoger toda la inversión que pueda en estos momentos", ha argumentado.

A su juicio, Europa está intentando reaccionar a Estados Unidos, pero lo hace perdiendo la percepción "de lo que puede significar una China que siga creciendo y creciendo, con esa capacidad y esa población que tiene". "Y no nos damos cuenta de lo que pasa si nos quedamos atrás en la carrera tecnológica, donde es mucho mejor ir de la mano, creo yo, de las grandes empresas estadounidenses", ha defendido.

