Torres confirma que Bordalás seguirá en el Getafe CF: "Sabía que le hace ilusión un equipo 'grande'"

El presidente del Getafe CF, Ángel Torres, confirmó este miércoles que José Bordalás seguirá dirigiendo la próxima temporada al equipo 'azulón', y aunque él sabía que al alicantino le hacía "ilusión un equipo 'grande'", recordó que "no hay hueco" en ninguno.

El mandatario acabó con cualquier tipo de rumor sobre el de Alcoy durante la rueda de prensa de presentación de Toni Muñoz como nuevo director deportivo y al hablar sobre la planificación. "Ahora no hay fichajes. Tuvimos una reunión la semana pasada con el entrenador, con Pepe, que va a seguir y vimos los descartes que haremos públicos la semana que viene o la otra. Cubriremos primero las bajas y luego pues hay que vender como todo el mundo, y en cuanto que vendamos, pues iremos al mercado a traer gente buena", expresó.

Torres indicó que se había enterado "por la prensa" de los rumores de una posible marcha del entrenador. "Todo el mundo habla y opina, pero tenía la situación controlada. Yo sabía que a Pepe le hace ilusión entrenar a un equipo 'grande', uno de Champions, pero no hay, todos tienen sus entrenadores y salvo que a alguno lo cesen no hay hueco para coger una plaza que supere en este momento al Getafe", advirtió.

"Yo tenía plena confianza en él y sé que es muy exigente, que le hubiera gustado quedar mucho más arriba, porque después del partido del 'Atleti' y el del Valladolid pensábamos que íbamos para arriba hacia Europa. Creo que hemos hecho una gran temporada, hemos dejado a siete equipos por debajo de nosotros, y yo en ningún momento he dudado", sentenció.

Por otro lado, el presidente del conjunto getafense apuntó que "el club está trabajando indudablemente" para la próxima campaña, pero que aún están "a 11 de junio" y la temporada 24-25 "no ha pasado y hay cosas que hay que respetar". "La temporada empieza hoy, que está Toni Muñoz, que se va a encargar de la dirección deportiva para que me deje a mí descansa. Ese es uno de los objetivos por los que viene, para tener la dedicación plena en cuanto a la dirección deportiva y que yo me dedique a otros temas como viajar con el equipo o a la obra (del estadio), que no es poco", subrayó.

"He estado plenamente tranquilo, centrado en traer un director deportivo que me supliera a mí sobre todo porque no puedo estar trabajando 20 horas todos los días. Nunca me habían llamado tanta gente para coger la plaza de director deportivo, y al final, pues como estas decisiones son mías, para bien o para mal, decidí que fuera Toni Muñoz", prosiguió Torres.

El mandatario elogió al nuevo director deportivo, que retorna al club tras una primera etapa entre 2008 y 2017, y al que calificó de "un gran profesional" y del que resaltó "el conocimiento que tiene del fútbol2. "Hemos recurrido otra vez a él y le agradezco el que haya aceptado, que no era fácil porque tenía su trabajo y su mundo", confesó.

"Viene aquí para los dos próximos años y lo que le deseo es suerte. El club ha cambiado mucho desde que se fue, el Getafe ha llegado ya a un nivel que hay que dedicar mucho tiempo a la cantera y a comprar y vender porque el fútbol es un artículo de lujo. Toni es como de la familia, me alegro que esté con nosotros y espero que nos vaya bien. El verano va a ser largo", sentenció el dirigente 'azulón'.