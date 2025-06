El español a bordo de la Flotilla, sobre el papel del Gobierno: "Me habría gustado alguna movilización"

Sergio Toribio, el activista español que viajaba a bordo de uno de los buques que integran la Flotilla de la Libertad y que se dirigía a Gaza cuando fue interceptado por las fuerzas israelíes, ha expresado este miércoles que esperaba una mayor "movilización" por parte del Gobierno de España en relación con las acciones del 'Madleen', el buque con el que el grupo de doce activistas buscaba romper el bloqueo que Israel mantiene sobre la Franja.

"¿Qué más quisiera yo sino que (el Gobierno) hubiera hecho algo más?", ha dicho en declaraciones a Europa Press, aunque ha vuelto a aplaudir los pasos dados por el Ejecutivo a al hora de cancelar la compra millonaria de misiles anticarro para reducir la dependencia tecnológica de Israel. También ha destacado el papel de los diplomáticos españoles, que "han estado en su sitio" durante su intervención. "¿Quién se pone contra Israel, si cuenta con el apoyo de Estados Unidos?", ha lamentado.

Así, ha recalcado la importancia de "darle visibilidad" a lo sucedido y ha hecho hincapié en los doce han sido acusados de "meterse en una zona militar israelí situada a 100 millas (unos 185 kilómetros) de la costa" y no de "entrar de forma ilegal en el país". "Pero esa zona militar israelí no existe. Eran aguas internacionales; nos han forzado a entrar", ha aclarado, al tiempo que ha reivindicado que "esas aguas no son israelíes".

En este sentido, ha matizado que la carta de ruta "estaba clara" y que la tripulación al completo ha sido "arrastrada a un país al que no tenía intención de entrar". "Nos han interceptado ilegalmente y nos han secuestrado. Ahora dirán lo que quieran, ellos tienen el barco", ha dicho.

Al ser preguntado sobre la deportación de varios de los activistas presentes en la embarcación, ha explicado que el acuerdo previo era aceptar esta medida "en caso de que contaran con representación legal y diplomática", como ha sido el caso. No obstante, ocho activistas siguen bajo custodia en Israel al negarse a firmar los documentos de deportación.

Estos tripulantes han sido llevados durante la jornada ante un tribunal en la ciudad de Ramla, que ha revisado las órdenes de detención emitidas contra ellos por el Ministerio del Interior, que está tratando a los doce tripulantes como si hubieran "entrado ilegalmente" en el país, según ha informado el grupo de defensa de los Derechos Humanos Adalah, encargado de la defensa legal de los activistas.

En sus declaraciones ante el juez, los ocho tripulantes del 'Madleen' que no han sido deportados han asegurado haber sido secuestrados y llevados a la fuerza a Israel contra su voluntad, y han recalcado que su "única misión era romper el bloqueo de Gaza", que han tachado de ilegal, "y entregar ayuda humanitaria".

"Nosotros hemos decidido que estábamos bien representados y que era mejor salir y darle voz y visibilidad a esto. Ellos se han negado a pesar de tener acceso a los diplomáticos de sus respectivos países. Los que quedan son todos franceses, a excepción de un brasileño y un neerlandés", ha afirmado Toribio, al tiempo que ha indicado que esos ocho activistas que "quedan secuestrados" podrían permanecer en Israel hasta julio. "Están intentando que firmen", ha añadido.

EL ABORDAJE

El activista español ha relatado que el primer avistamiento de embarcaciones se produjo de madrugada, cuando divisó "varias luces azules" durante su guardia. "Dimos la alarma, nos reunimos y nos pusimos los chalecos salvavidas. Pasaron 10 minutos y casi chocan contra nosotros, pero no hicieron nada, se fueron. Después, aparecieron dos drones: uno de ellos chocó contra el barco y cayó al agua, mientras que el otro lanzó una especie de pintura que pensamos que podía ser un irritante", ha declarado.

"Tras esto, apareció un bote por estribor con muchos soldados a bordo y nos pusieron una grabación por megafonía. Posteriormente, nos abordaron, nos cachearon, nos ofrecieron agua y comida y nos mantuvieron unas 15 horas bajo custodia", ha relatado.

El barco fue asaltado por tropas israelíes sobre las 3.00 horas (2.00, hora peninsular española) de la madrugada del lunes en aguas internacionales cercanas a Alejandría, a unas 120 millas de distancia de cualquier frontera marítima internacional.

Para Toribio, las fuerzas israelíes tenían "órdenes de no actuar de mala manera debido a que abordo de la embarcación viajaban una eurodiputada (Rima Hassan) y la activista Greta Thunberg". "No hubo amenaza física, ni maltrato, ni malas palabras. Solo nos abordaron y nos obligaron a ir a la fuerza Israel, donde no teníamos previsto ir", ha sostenido.

"No tenían derecho a interceptar nuestro barco. (...) Una vez en tierra, se llevaron el barco y nos quedamos a disposición policial. Querían que firmásemos una orden de deportación en inglés, de malas maneras y en caliente. Nos negamos y nos pusieron a disposición de la policía de inmigración en el aeropuerto, donde tuvimos en contacto con la representación diplomática española", ha zanjado.