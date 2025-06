Alberto Moleiro: "Ir al Europeo Sub-21 era un objetivo que tenía en mente"

El centrocampista de la UD Las Palmas Alberto Moleiro no duda de que el objetivo de la selección española Sub-21 en el Europeo de Eslovaquia que arranca este miércoles es "ganar" porque cree que no hay "nadie" mejor que ellos en un torneo que era "un objetivo" personal al inicio de temporada para un jugador que ha sabido afrontar "ahora con bastante más madurez" su camino, diferente y con sello propio respecto otros talentos del fútbol canario como un David Silva que era su inspiración o Pedri González, "el mejor centrocampista del mundo".

"Hay que ir partido a partido, pasar primero la fase de grupos y competir muy bien, algo que no es fácil. Todos los rivales están muy igualados aunque el objetivo final es ganar. Somos España y queremos ganar siempre. Entre nosotros sabemos que somos muy buenos como grupo, y como equipo pienso que no hay nadie mejor que nosotros", afirmó Alberto Moleiro en una entrevista a Europa Press previa a la disputa del Europeo Sub-21 de Eslovaquia.

El canario destacó la calidad de un "muy buen grupo" con "mucho talento" con el que es "un orgullo" compartir vestuario y campo. "No se trata de ser favoritos sino de nosotros tengamos claro que somos un buen equipo y confiemos en nosotros mismos. Claro que miramos los grupos y los cruces, pero para llegar hasta ahí tienes que pasar primero, y es muy difícil", agregó.

Un Campeonato de Europa Sub-21 que será el primer gran torneo internacional de la categoría para el mediapunta, algo por lo que está "muy feliz" y con "muchas ganas y hambre". "Ir al Europeo era un objetivo que tenía en mente. Me visualizaba jugando y la verdad que estoy muy contento por estar dentro de los 23. Es un orgullo y hay que valorarlo", dijo.

Un Moleiro que se quedó a las puertas de disputar los pasados Juegos Olímpicos de París, en los que España ganó la medalla de oro. "Al final me puse muy contento cuando la ganaron. Pienso que hicieron un muy buen papel, pero ahora yo estoy dentro y quiero experimentar lo que se siente al ganar un torneo como el Europeo. Ganarlo en el minuto 90 de la final y celebrarlo como locos y con mucha pasión sería el final perfecto", confesó.

Sobre la singularidad de la lista de este campeonato, en el que no podrán participar jugadores de equipos que disputen el Mundial de Clubes, el de Las Palmas apuntó que no debe ser "cómodo" tener que "renunciar" a un campeonato o que tu club "no te deje ir". "Cualquier jugador quiere estar aquí entre estos 23 jugadores y los que no, tendrán sus motivos, entendible o no para la gente. Muchos querrían estar en nuestro lugar y eso hay que valorarlo", añadió.

El futbolista nacido en Tenerife tiene claro que ante las bajas en la posición de mediapunta se ve con "capacidades" para jugar ahí. "Es muy difícil estar dentro del once, así que los minutos que tenga tendré que aprovecharlos, sea en la media punta, en banda o donde sea", reseñó.

"No sabría decir cual de las dos posiciones me gusta más. Este año he jugado en la izquierda y me meto para adentro, que es como un mediapunta falso, y me siento bastante cómodo. Al final, me siento cómodo jugando, estando dentro del campo y con el balón", explicó sobre sus preferencias.

Respecto a su potencial, Moleiro cree que todavía no ha alcanzado su "mejor temporada". "Tengo mucho más que dar y que aportar, aunque pienso que llego al Europeo un muy buen momento. Me siento muy cómodo con este grupo, jugando con estos jugadores, y confío mucho en mí, en que puedo estar aquí con estos jugadores. Espero demostrar mi fútbol y aportar al equipo", expresó el centrocampista.

"ES COMPLICADO PORQUE HAY MUCHO CANARIO POR DELANTE Y TE COMPARAN"

El internacional español Sub-21 es uno de los últimos talentos canarios en llegar al fútbol de élite, algo que "al principio" es "complicado" porque se es "muy joven" y hay "mucho canario por delante" y te "comparan". "Al final te vas dando cuenta que tú eres Alberto Moleiro, y que Moleiro sólo hay uno, que Pedri o David Silva sólo hay uno. Cada uno tiene casi su camino y ahora lo afronto con bastante más madurez que hace unos años", indicó.

Aunque de todos ellos, el de Las Palmas resaltó a Silva como su gran referente. "Me gustó mucho y me fijaba mucho en él cuando jugaba con la selección. Silva me inspiraba mucho porque éramos jugadores muy parecidos, que nos gustaba lo mismo, ese ir para delante, encarar y dar el último pase", remarcó.

"Pedri fue el que abrió un poco el camino de los canteranos de Las Palmas. Vivimos juntos en la residencia porque somos de Tenerife, pero no llegamos a compartir campo. Para mí Pedri, sin duda es el mejor centrocampista del mundo. Vitinha tiene un nivel magnífico, pero Pedri es otro nivel, está en otra liga. Es el número uno de los centrocampistas", afirmó sobre el nivel del jugador del FC Barcelona.

Por último, Moleiro expresó el "contraste" que supone este final de temporada en el que "pasas de descender" a "estar compitiendo por título europeo". "Es mucho trabajo, yo tengo un psicólogo y trabajo bastante el tema de la mente, de estar enfocado y mantener siempre una línea de no caer ni subirse demasiado", apuntó.

"Al final, si tu equipo desciende, tampoco te puedes venir abajo y caer en una depresión porque la vida sigue y el fútbol te da otras oportunidades y otras competiciones para demostrar y para reivindicarte. Lo asumo así, con ganas de hacer un buen papel, sobre todo con el equipo, de ganar y de sentirme ganador", advirtió.

Y en cuanto a su futuro la próxima temporada, subrayó que ahora mismo solo piensa en el Europeo pero que hay ligas "muy buenas" en todo el mundo, y que no tiene ninguna preferencia. Además, señaló que su sueño es "jugar en Europa", ya sea Champions League o "lo que sea".