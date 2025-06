Paula Willems nos habla de cómo es el pequeño Gael

Su historia de amor comenzó en 2016 y tan solo cinco años después, Quim Gutiérrez y Paula Willems daban la bienvenida a su primer hijo en común y el pasado mes de octubre recibían a Gael, su segundo hijo. Recuperada y feliz con la familia que ha formado con el actor, la modelo se ha dejado ver este fin de semana en la Pasarela Adlib Moda Ibiza 2025.

Allí ha desvelado que el pequeño Gael se encuentra "bien" y que "es un bebé muy superbueno". En cuanto a cómo llevan la conciliación, ha explicado que "poco a poco, como todos los papis y las mamis que estamos ahí haciendo malabares, equipo", pero al final "se compagina" porque "hay que sacar tiempo para todo".

La modelo también ha expuesto su opinión sobre el mundo de la moda: "En general la industria está más amable. Me da la sensación que cuando empecé... O no sé si soy yo, pero vaya, que lo veo más así. Pero sí, saber decir no también es importante, sí. Sobre todo, por mucho poder que tenga la persona".

Además, tras elogiar su figura después de dar a la luz, Paula ha comentado que "no creo tanto en esa palabra de la recuperación" porque "el cuerpo está siempre bien, es una idea que creo que nos tiene que ir calando, que está bien ahora, estaba bien hace cinco meses, estaba bien cuando estaba a punto de dar a luz".