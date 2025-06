Mbappé: "Entre Lamine Yamal y Dembélé para el Balón de Oro, voto a Ousmane"

El delantero del Real Madrid e internacional francés Kylian Mbappé ha asegurado que él votaría a su compatriota Ousmane Dembélé y no al atacante del FC Barcelona Lamine Yamal para que ganase el Balón de Oro, y ha afirmado que es "el destino" que el Paris Saint-Germain haya ganado la Liga de Campeones sin él.

"Sí (votaría por Dembélé). ¿De verdad hace falta explicarlo? Ahora mismo se habla de Lamine Yamal y de Ousmane Dembélé. Yo voto por Dembélé", señaló en rueda de prensa este sábado. "Las cosas cambian muy rápido, los últimos ganadores lo han demostrado; hay jugadores de los que no hablamos que han ganado. El Balón de Oro es en septiembre, y pasarán muchas cosas hasta entonces. Pero hoy hablamos de Ousmane y Lamine, y por eso respondí así a esa pregunta", añadió.

Por otra parte, afirmó que el Paris Saint-Germain "se merece" haberse proclamado campeón continental. "Han pasado muchos años en los que han tenido dificultades, he visto las diferentes etapas. Fueron el mejor equipo de Europa, 5-0 en la final, no recuerdo haber visto eso al máximo nivel. Ahora, se van a convertir en el equipo al que todos quieren vencer", manifestó.

Sin embargo, no considera una decisión errónea haber abandonado el conjunto francés para recalar en el Real Madrid. "No me fui demasiado pronto. Mi tiempo en el PSG había terminado. No hay rencor ni remordimientos, es el destino. Lo habría intentado todo, tenía que suceder sin mí", finalizó.