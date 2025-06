Lula a Macron: “abra su corazón” al acuerdo comercial Mercosur-UE

(Bloomberg) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a aceptar el acuerdo comercial con el Mercosur.

“No dejaré la presidencia del Mercosur sin concluir el acuerdo comercial con la UE. Abra su corazón a esta posibilidad”, declaró Lula en una rueda de prensa en París junto a Macron, en el primer día de su visita de casi una semana a Francia.

Brasil asumirá la presidencia del Mercosur, que actualmente está en manos de Argentina, en julio.

La Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur cerraron a finales del año pasado un esperado acuerdo comercial, a pesar de las vehementes objeciones de Francia, país que se comprometió a bloquear su ratificación.

Las partes acordaron en principio los términos del pacto después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Uruguay para la cumbre del Mercosur. Esto sucedió pese a que un enfurecido Macron le dijo que los términos eran “inaceptables”.

Francia ha sido durante mucho tiempo el principal opositor al acuerdo, alegando la necesidad de garantías para que las empresas del Mercosur enfrenten las mismas normas sanitarias y medioambientales que sus homólogos europeos.

Tras más de dos décadas de negociaciones, el acuerdo representa una oportunidad para que la UE y la unión aduanera sudamericana, fundada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aprovechen nuevos mercados en medio de la feroz competencia de China y las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump.

“Esta es la mejor respuesta que nuestras regiones pueden dar ante el escenario incierto creado por el retorno del unilateralismo y el proteccionismo arancelario”, afirmó Lula.

Para Brasil, la mayor economía del Mercosur, el acuerdo supondrá un impulso para su gigantesca industria agrícola.

Lula quiere cerrar las negociaciones en diciembre, durante una cumbre de los líderes del bloque. Si el pacto se aprueba, sería el mayor acuerdo comercial jamás firmado por cualquiera de los dos bloques.

La visita de cinco días del presidente brasileño a Francia incluirá paradas en Lyon y Niza. Allí asistirá a una cumbre de las Naciones Unidas sobre la protección de los océanos junto con el presidente francés.

Macron y Lula han intentado reactivar las relaciones entre sus países, deterioradas bajo el mandato del predecesor de Lula, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Macron considera a Brasil un actor clave entre las potencias emergentes ya que es una de las democracias más grandes del mundo y tiene una política exterior más moderada. Lula ha descrito a Francia como el aliado más cercano de Brasil entre las potencias occidentales.

A pesar de la buena química personal entre ambos líderes, hay temas que irán más allá del Mercosur en su agenda, incluida la guerra de Rusia contra Ucrania.

El líder francés se ha convertido en uno de los más firmes defensores de Kyiv, mientras que Lula ha tratado de mantener buenas relaciones con Rusia y Ucrania.

