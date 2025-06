Trump presiona a Powell para que baje las tasas de interés “un punto”

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump instó a la Reserva Federal a reducir las tasas de interés un punto, intensificando su campaña de presión contra el titular del banco central, Jerome Powell.

“¡Demasiado tarde en la Fed es un desastre!”, publicó Trump el viernes en redes sociales, usando el apodo despectivo para referirse a Powell. “Europa ha tenido 10 recortes de tasas, nosotros ninguno. A pesar de él, nuestro País va de maravilla. ¡Ve por un punto entero, Rocket Fuel!”

El presidente estadounidense ha pedido repetidamente a la Fed que baje las tasas, pero hasta ahora no ha dicho en cuánto.

Trump realizó la publicación después de conocerse nuevos datos que mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se moderó en mayo y los meses anteriores fueron revisados a la baja, lo que indica cautela entre los empleadores sobre las perspectivas de crecimiento bajo las políticas económicas de Trump.

Nota Original: Trump Pressures Fed’s Powell to Cut Rates ‘A Full Point’

