Rubio defiende el veto de EEUU a la "contraproducente" resolución en la ONU pidiendo un alto el fuego en Gaza

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha defendido que Washington ha enviado un "mensaje contundente" al vetar una "contraproducente" resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que reclamaba un alto el fuego "inmediato, incondicional y permanente" en la Franja de Gaza, el levantamiento de todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria, y la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Estados Unidos envió un mensaje contundente al vetar una resolución contraproducente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza dirigida contra Israel", ha dicho Rubio, según un comunicado publicado por el Departamento de Estado tras la votación, que se ha saldado con catorce votos a favor y el bloqueo de Washington.

"No apoyaremos ninguna medida que no condene a Hamás, que no exija su desarme y que abandone Gaza, que establezca una falsa equivalencia entre Israel y Hamás, o que ignore el derecho de Israel a defenderse", ha indicado, antes de recalcar que "Hamás podría poner fin a este brutal conflicto inmediatamente a través de la entrega de las armas y la liberación de todos los rehenes, incluidos los restos de los cuatro estadounidenses a los que asesinó".

Así, ha manifestado que "muchos miembros del Consejo de Seguridad (de la ONU) siguen negándose a reconocer esta realidad" y ha agregado que "los esfuerzos de cara a la galería como esta resolución socavan los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego", mediados por Estados Unidos, Qatar y Egipto y que no han logrado reactivar el alto el fuego, roto por Israel en marzo.

"Esta resolución hubiera empoderado a Hamás a la hora de seguir robando ayuda (humanitaria) y amenazando a los civiles", ha sostenido, en línea con las acusaciones de Washington contra el grupo islamista por los saqueos de la escasa ayuda que entra en Gaza --descrita por la ONU como "el lugar con más hambre del mundo"-- por las restricciones de Israel.

Rubio ha hecho hincapié en que "Estados Unidos nunca dejará de trabajar para liberar a todos los rehenes". "Seguiremos apoyando la entrega de ayuda a Gaza, sin la interferencia de Hamás, y garantizaremos que Hamás y otros terroristas no tienen futuro en Gaza", ha puntualizado.

"Estados Unidos seguirá estando del lado de Israel en Naciones Unidas", ha dicho el secretario de Estado estadounidense, quien ha sostenido que el organismo internacional "debe volver a su propósito original, promover la paz y la seguridad, y detener estas acciones de cara a la galería".

La resolución fue propuesta por los diez miembros no permanentes del Consejo: Argelia, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, Sierra Leona y Somalia. Estos países alegaron que las condiciones en Gaza "han seguido deteriorándose en medio de la intensificación de la operación militar de Israel" tras la violación del acuerdo de alto el fuego en marzo y la decisión de las autoridades israelíes de impedir la entrada de ayuda, provocando "miles de víctimas", desplazamientos a gran escala y "un riesgo crítico de hambruna".

Finalmente, todos los miembros del Consejo de Seguridad han aprobado el texto salvo Washington, que ha hecho uso de su poder de veto al considerar que el texto "es inaceptable", según su representante ante la ONU, Dorothy Shea, que ha asegurado que no apoyará "ninguna medida que no condene a Hamás, exija su desarme y que abandone Gaza", en medio de las críticas del embajador palestino ante el organismo, Riyad Mansur, y las autoridades gazatíes, controladas por Hamás.