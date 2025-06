Claudia Revuelta da más detalles de su boda con Vicente Benítez a pocos días del gran día

A escasos días de su boda, Claudia Revuelta ha acudido a los Premios Academia de la Música de España y se ha dejado ver muy emocionada por el momento tan especial que está viviendo. La joven, muy feliz, ha desvelado más detalles de su compromiso matrimonial con Vicente Benítez.

Esperando el día con ansia, ya ha confesado que su traje será de Victorio & Lucchino porque "son como de la familia, son como mis padrinos en el mundo de la moda y yo me sentía muy segura hacerlo con ellos".

Eso sí, todavía hay decisiones que no ha tomado, como quién será el padrino: "Todavía no lo tengo todo tan claro, yo soy muy de último momento", pero sí que sabe y así se lo ha hecho saber a todos los invitados que "la música va a ser parte importante de la celebración y de la ceremonia".

Además, Claudia ha asegurado que recordará a los que no están, como por ejemplo a su padre, Miguel Ángel Jiménez, que fallecía hace unos años: "Eso siempre, en todos los días de mi vida y ese día con más razón".

En cuanto a si tiene pensado formar una familia con Vicente después de su boda, la joven ha explicado que "no lo sé, yo me quiero ir de luna de miel y pasármelo bien", pero también ha comentado que "no me cierro a nada, me gustan mucho los niños, me encantaría en un futuro, pero ahora estoy en un momento profesional muy importante".

Por último, sobre cómo está viviendo su madre esta época dorada para ella, Claudia ha desvelado que está "emocionadísima y disfrutando conmigo de todas estas oportunidades". Además, le ha definido como una "súper madre y profesional, yo le admiro".