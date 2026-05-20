Pedro Sánchez expresa en el Congreso su apoyo a Zapatero tras imputación del expresidente

Madrid, 20 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este miércoles todo su apoyo al exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, tras la investigación contra él en la Audiencia Nacional por un presunto caso de corrupción relacionado con tráfico de influencias vinculado a la aerolínea Plus Ultra.

Sánchez se refirió por vez primera públicamente a la imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional en el cara a cara con el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control del Congreso.

PUBLICIDAD

Feijóo pidió explicaciones a Sánchez por la imputación de Zapatero y aseguró que el hecho de que permanezca en el cargo "mancha" la Presidencia del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo mostró su total respeto a la Justicia, pero también a la presunción de inocencia del expresidente, socialista igual que él, y afirmó: "Todo mi apoyo al presidente Zapatero".

PUBLICIDAD

La imputación de Zapatero, presidente del Gobierno español de 2004 a 2011 y uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez, ha impactado en el debate político en España y este miércoles se convirtió en el principal argumento de la oposición durante la sesión de control al Ejecutivo que cada semana tiene lugar en el Congreso.

Este martes un juez de la Audiencia Nacional imputó a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate del Gobierno a la compañía aérea Plus Ultra durante la pandemia.

PUBLICIDAD

El caso trata de una posible influencia dirigida a que se aprobase la ayuda de 53 millones de euros para rescatar a la aerolínea española, en la que supuestamente empresas e individuos cobraron comisiones ilegales.

El juez considera a Zapatero el presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" que obraba como intermediario "ante instancias públicas en favor de terceros" y le atribuye el haber cobrado supuestas comisiones de hasta medio millón de euros.

PUBLICIDAD

El expresidente asegura, por contra, que "jamás" hizo gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público" en relación con esa ayuda a Plus Ultra.

Sánchez defendió la gestión política de Zapatero como presidente del Gobierno y afirmó que no metió a los españoles en una guerra ilegal y no mintió ante el peor atentado terrorista de la historia de España (en referencia a los atentados del 11 de marzo de 2004), hechos ocurridos durante el Gobierno del conservador José María Aznar.

PUBLICIDAD

Por el contrario, Sánchez destacó que Zapatero extendió derechos y libertades, sacó al país de "una guerra ilegal" en Irak y acabó con la banda terrorista ETA.

Núñez Feijóo insistió, por su parte, en su petición de dimisión de Sánchez. "Solo hay que leer el auto (del juez) para darse cuenta de que, sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir", afirmó.

PUBLICIDAD

También instó a Sánchez a que actúe "con la coherencia de las acusaciones gravísimas" que se conocieron en el auto, en lugar de seguir "manchando un día más" la Presidencia del Gobierno de España.

Sin embargo, el presidente del Gobierno insistió en que las elecciones serán en 2027 y añadió que, si los españoles quieren, seguirá otros cuatro años más para hacer avanzar a España. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)