Patri Guijarro: "Pina tiene un don con el gol"

La jugadora de la selección española Patri Guijarro ha celebrado el pase a la fase final de la Liga de Naciones Femenina tras ganar a Inglaterra (2-1) en el duelo disputado en el RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona), con un doblete de Clàudia Pina, que tiene un "don para el gol", que cambió el rumbo del partido.

"Claudia ha estado muchos momentos bien, es verdad que por decisiones técnicas, igual por lesión, no ha podido tener continuidad, pero ha tenido muchos momentos muy buenos. No sé, tenía un mes de marzo que solo marcaba goles, es que tiene un don con el gol y siempre lo digo, que es muy buena", destacó en zona mixta tras el partido.

De su compañera en el Barça y en la selección aseguró que está cogiendo "madurez con el balón". "Sabe el momento de ir para adelante o tocar, yo creo que Claudia ya en las inferiores demostraba qué jugadora era, que era determinante, y por supuesto ahora con más bagaje, con más madurez, lo está volviendo a demostrar y yo creo que le quedan muchos años por demostrar y por disfrutar, y ojalá la tengamos muchos años más", deseó.

Por otro lado, también destacó la madurez del equipo español, que no hizo caso de las polémicas arbitrales. "Nosotros lo interpretamos, al menos dentro del campo, como falta clara. El penalti, yo al menos desde mi posición, lo he visto bastante claro, no lo ha pitado. Creo que lo que sacamos positivo es que a pesar de eso el equipo se ha olvidado, ha seguido y ha querido seguir teniendo el balón, seguir ganando, seguir teniendo ocasiones. El equipo ha estado muy maduro", celebró.

"Es verdad que Russo es muy buena, además creo que es una jugadora muy completa porque aguanta el balón, por el gol que tiene. Es una jugadora de área, entiende bien el fútbol, te puede salir por izquierda o por derecha, me parece una jugadora muy completa, en general Inglaterra me parece que tiene muy buenas jugadoras", comentó sobre las rivales.

Por último, reconoció que está siendo una temporada intensa, con muchos partidos y poco descanso. Pero antes de afrontar la Euro con España, puede levantar otro título con el Barça; este sábado en la final de la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid. "Nos preparamos para jugar, lo que tenemos que hacer ahora es intentar ganar la Copa", manifestó.