Cultura se une a la Feria del Libro de Nueva York:"El español debe estar presente en espacios de privilegio en el país"

El Ministerio de Cultura se une con la Feria del Libro de Nueva York (FILNYC) para alcanzar una "internacionalización" de los libros en español, que han sufrido un crecimiento "exponencial" en su exportación en Estados Unidos en los últimos años, según ha apuntado este martes la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez Salvador.

"El español como lengua tiene que ir estando presente en esos espacios, en espacios de privilegio, en espacios de toma de decisiones y donde se generan ciertos diálogos", ha defendido la directora general de la FILNYC, Dejanira Alvarez Cárdenas, para después asegurar que esta feria es un proyecto "en español".

Así, la feria del libro neoyorquina, que depende directamente de la Universidad de Nueva York y que este octubre cumplirá su 7ª edición, es la única cita literaria de estas características que tiene la ciudad. "Es una feria internacional y es de los pocos eventos en la ciudad donde la mayoría de sus contenidos es 100% en español", ha añadido Alvarez.

Precisamente, esta unión de la FILNYC con la Universidad de Nueva York ha provocado que académicos de la institución, como Rita Indiana, no pudiesen acudir a la Feria del Libro de Madrid, cita en la que Nueva York --y por tanto la feria de la ciudad-- es protagonista. Esto se debe a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, según explicaba la semana pasada la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe.

"Hay muchos estudiantes y profesores que han recibido esta recomendación: 'No salgáis del país porque a lo mejor no os dejan entrar'. Eso quiere decir que hay un clima que no es el ideal", comentó Orúe.

En este punto, el presidente fundador de la FILNYC, José Higuera, ha explicado que la situación actual ha provocado que muchas instituciones neoyorquinas no hayan querido financiar la cita literaria, por temor a ser reprimidas sin los subsidios federales.

"Es muy serio lo que está pasando en Estados Unidos en cuestión política. Por mucho tiempo creamos este espacio de resistencia, lo veíamos más como un reto en cuestión de que las generaciones vean que realmente el español importa. Entonces, hace unos meses Trump menciona que el idioma oficial es el inglés. Hay dos retos, uno como universidad. El nombre del instituto que está respaldando la iniciativa de la feria es el Instituto de Estudios Mexicanos. Ya tiene un nombre que es problemático para la administración que está en este momento. Y el logo está en español", ha añadido Higuera.

Por su parte, Gálvez Salvador ha asegurado que la participación del Ministerio de Cultura en la FILNYC responde también al deseo de llevar editoriales independientes españolas, que publican autores latinoamericanos, a la ciudad de Nueva York, donde quizá necesitan "un pequeño impulso" de visibilidad.

"Desde España tenemos que ser humildes. España no es el país donde más gente habla en español. Se habla en otros países muchísimo más, y esos acentos, lejos de ser un obstáculo para la perfección, son una realidad que nos da lo mestizo. Lo mestizo se recoge porque las lenguas son vivas", ha zanjado la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura.