Mueren los ocho tripulantes a bordo de un bombardero B-52 estadounidense tras estrellarse en California

Los ocho tripulantes del bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han fallecido tras estrellarse la aeronave "inmediatamente después" de despegar en una misión de prueba realizada en la Base Aérea de Edwards, en California, según han informado las autoridades militares.

"Hoy, la Base Edwards de la Fuerza Aérea ha sufrido una terrible tragedia y hemos perdido a ocho valientes estadounidenses. Este accidente se considera fatal", ha señalado el coronel James Hayes, subcomandante de la unidad anfitriona de la base, en declaraciones a los medios.

PUBLICIDAD

Según ha detallado, "se trataba de un B-52 que estaba en la fase inicial de despegue apoyando el programa de modernización de radares", en lo que ha definido como una misión local de prueba. "Ha despegado e inmediatamente después se ha estrellado e incendiado", ha indicado Hayes.

"Tras revisar las imágenes del accidente, se ha determinado que se ha tratado de un accidente irrecuperable y sin posibilidad de supervivencia", ha explicado el coronel, manifestando que, al calor de los hechos, las autoridades de la base han iniciado el proceso de notificar lo sucedido a la familia de los militares fallecidos.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha detallado que "se trataba de una tripulación mixta formada por militares, funcionarios públicos y contratistas del Gobierno que prestaban apoyo a esta misión de prueba", si bien ha destacado que solo facilitaría tales detalles una vez efectuada la notificación a los familiares de las víctimas del siniestro.

Asimismo, ha subrayado que por el momento, la Fuerza Aérea no tiene "ninguna indicación sobre cuál ha sido la causa" del accidente, antes de presentar una línea temporal de hasta medio año.

"En este momento, vamos a establecer una junta de seguridad provisional para recopilar los hechos iniciales, lo que dará paso a una junta de investigación de seguridad que analizará las causas fundamentales. Una vez que esto se complete, lo que tomará aproximadamente 30 días, se pasará a una junta de investigación de accidentes, que determinará toda la información que podemos divulgar al público y a las próximas partes involucradas", ha explicado Hayes, antes de destacar que "este proceso puede durar hasta seis meses".

PUBLICIDAD

Sus palabras han llegado poco después de que la oficina de relaciones públicas de la base señalara que los "primeros indicios" de la investigación apuntaban a que el accidente había sido "fatal" en un comunicado en el que agregaba que "personal de emergencias se encuentra en el lugar y las autoridades están trabajando para localizar a todos los ocupantes".

Por su parte, el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, se ha mostrado "profundamente entristecido por la pérdida de ocho vidas" y ha querido rendir honores al trabajo de los "aviadores, civiles y contratistas que trabajan cada día" en favor de las operaciones de la rama militar.

PUBLICIDAD