Kirkwood gana en Detroit, Palou se estrella contra el muro

Washington, 1 jun (EFE).- El piloto español Àlex Palou, líder de la Indycar, se estrelló este domingo contra el muro en el Detroit Grand Prix, una carrera ganada por el estadounidense Kyle Kirkwood (Andretti Global).

El accidente de Palou (Chip Ganassi Racing) ocurrió a 28 vueltas del final, provocado por un toque trasero del estadounidense David Malukas (A.J. Foyt Racing) después de una bandera amarilla.

En ese momento, el piloto catalán, que ya había hecho su última parada en boxes, ocupaba la séptima plaza y pugnaba por posiciones de podio.

"No lo he visto aún, pero estoy seguro que alguien me golpeó por detrás. Una pena", afirmó Palou, minutos después del accidente, en declaraciones a Fox Sports, que retransmitía la carrera.

"Creo que íbamos bien para intentar meternos en el podio al final. Así que, bueno, no sienta bien, pero creo que no había nada que pudiéramos hacer ahí", añadió.

Fue el primer abandono de Palou este 2025. Hasta hoy, Palou había ganado 5 de las 6 carreras del campeonato y había hecho podio en todas. Su última victoria fue la semana pasada, en las míticas 500 Millas de Indianápolis.

El barcelonés ha firmado el mejor inicio de temporada en la Indycar desde 1964.

Hoy, en Detroit, Palou salió quinto y en los primeros giros ya se puso tercero tras adelantar a los Malukas y Kirkwood, aunque este último recuperó la posición.

Fue una carrera muy accidentada en el circuito urbano de Detroit, con múltiples banderas amarillas y una roja a 13 vueltas del final por un accidente entre el sueco Felix Rosenqvist y el británico Louis Foster, que arrolló al de Meyer Shank Racing tras quedarse sin suspensión.

La carrera fue ganada por Kirkwood, con los estadounidenses Santino Ferrucci (A.J. Foyt Racing) y Colton Herta (Andretti Global) completando el podio.

El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) terminó séptimo tras una estratégica carrera en la que arrancó 18 en la parrilla.

Palou, tres veces campeón de la Indycar (2021, 2023 y 2024), sigue líder del campeonato con 311 puntos, seguido por O'Ward con 220 y de Kirkwood con 206. EFE