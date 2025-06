Gloria Camila, feliz, desvela el importante paso que ya ha dado en su relación con Álvaro García

Gloria Camila está feliz, y no lo oculta. Tras superar sus problemas de salud mental y el bache personal que atravesó al romper con David García el pasado octubre después de 5 años de discreta relación, la hija de José Ortega Cano está viviendo un gran momento. Y es que a su regreso a televisión como colaboradora de 'TardeAR' después de meses alejada del foco mediático se suma su historia de amor con el cantante gaditano Álvaro García, con el que ha dado un paso muy importante que deja claro que lo suyo va muy en serio.

Tras ser pillados besándose apasionadamente hace varios meses en la noche madrileña, y jugar al despiste con que tenían solo una bonita amistad, Gloria ha confesado que su noviazgo está tan afianzado, ¡que ya le ha presentado a su padre!

Y así nos lo ha contado con naturalidad y una sonrisa durante el concierto benéfico 'Dial Únicxs' que Cadena Dial y Merck han celebrado este jueves en el Teatro Eslava para recaudar fondos contra la esclerosis múltiple: "Evidentemente mi padre le conoce y está ya en mi entorno, conoce a mi gente y todo, pero vamos bien" ha revelado, apuntando entre risas que por el momento Ortega Cano no canta las canciones de su nuevo 'yerno' "porque no sale de las de mi madre, pero las ha escuchado y le gusta".

"Estoy bien, estoy contenta, estoy feliz, estoy tranquila y bueno, creo que al final es importante estar una bien con una para luego estar bien con el resto, así que muy bien. Estoy a gusto, estoy fluyendo, Álvaro es maravilloso, ya lo sabéis. Y canta muy bien, es muy guapo, muy amable" ha añadido 'babeando' por su chico, con el que confiesa que está "genial".

Además, y para que su relación funcione, Gloria ha reconocido que ambos han llegado a un acuerdo: "No queremos unir que él esté en la prensa rosa, ni yo tampoco meterme en su carrera, en su trayectoria artística, entonces intentamos separar un poco eso".

No solo ella está viviendo un gran momento. También su padre, que se rumorea que estaría planteándose dar el paso de contar su vida en una docuserie, e incluso escribrir sus memorias. "Yo te diría que ahora mismo eso no está en el plan, ¿eh? En otros libros se ha hablado de su trayectoria como torero, pero luego también tiene una larga vida íntima y privada, que también yo le animo que si el día de mañana lo hace, tendrá mi apoyo. Sí, sí. Sí, además es maravilloso en todos los sentidos, es un gran hombre y creo que tendría que contar mucho" ha afirmado animando al viudo de Rocío Jurado a contar su vida en primera persona.

Respecto a cómo ha llevado Ortega el enfrentamiento en los platós que ha tenido recientemente con Ana María Aldón y con su hija Gema, Gloria se defiende asegurando que "yo no he hablado mal de nadie, ni he atacado a nadie, ni he faltado al respeto a nadie. Y evidentemente tampoco le gusta que me lo falten a mí"." Entonces, bueno, él está un poco apartado de todo esto y ya lo sufrió en su momento. Y no dijo nada, tampoco lo va a decir ahora" ha sentenciado.

Este jueves, TardeAR ha emitido unas imágenes de la que fue la casa familiar de Rocío Jurado y Ortega Cano en La Moraleja, que actualmente está en venta tras sufrir una completa remodelación. Como ha reconocido la colaboradora, "me trae unos recuerdos increíbles porque al final es casi toda mi infancia, hasta los diez añitos y bueno, me trae recuerdos buenos. Y claro, luego también me da mucha nostalgia, pero bueno, ya está, ¿no? Es una etapa de mi vida". "Yo no volvería porque creo que me daría mucha pena, porque al final era de mi madre, ¿no? Entonces... Hay que avanzar un poco en la vida y bueno, quedarnos con los recuerdos buenos" asegura.