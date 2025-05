Elon Musk presiona a Washington para que apruebe vehículos autónomos

(Bloomberg) -- Elon Musk está presionando a los legisladores para que faciliten la aprobación de los vehículos autónomos, dijeron personas familiarizadas con el asunto. La iniciativa forma parte de un amplio esfuerzo tras bambalinas para avanzar en una prioridad clave de Tesla Inc.

En semanas recientes, Musk y su equipo han contactado directamente a miembros del Congreso para obtener apoyos, según estas fuentes, que pidieron no ser identificadas debido al carácter privado de las conversaciones. Además, Musk ha participado en la revisión de un proyecto de ley presentado el 15 de mayo, que establecería el marco básico para estos vehículos autónomos.

Entre las opciones está acelerar el proyecto de ley o presentar una medida más detallada similar a este antes del receso del Congreso del 4 de julio, dijo una de estas personas.

Un portavoz de ls senadora republicana de Wyoming Cynthia Lummis, promotora del proyecto de ley en cuestión, dijo que su oficina no revela con quién se reúne. “Este proyecto responde a recomendaciones del Departamento de Transporte emitidas hace una década y busca identificar las necesidades esenciales para un despliegue comercial a gran escala de vehículos autónomos”, declaró Joe Jackson, asesor sénior de comunicaciones. “Las decisiones políticas clave sobre estos vehículos llevan mucho tiempo pendientes”.

El viernes, en una rueda de prensa en el Despacho Oval, Musk afirmó que seguirá asesorando al presidente Donald Trump, incluso después de dejar su cargo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

“La política del gobierno responde exclusivamente a cumplir con la agenda del presidente y su compromiso con el pueblo estadounidense”, dijo Harrison Fields, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, a Bloomberg.

Ni Musk ni Tesla respondieron solicitudes de comentarios.

Conseguir la aprobación para vehículos autónomos significaría una victoria significativa para Musk, quien recientemente aseguró estar volviendo a centrarse en gestionar su conglomerado empresarial, apostando cada vez más por la autonomía y la robótica como futuro de Tesla.

