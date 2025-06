El Maracaná optimiza su gestión con tecnología española

María Angélica Troncoso

Río de Janeiro, 30 may (EFE).- El Maracaná, el mayor templo del fútbol en Brasil, comenzó a "prepararse para el futuro" a pocos días de cumplir 75 años con un proyecto que lo modernizará para optimizar su gestión a partir de una transformación digital con tecnología española.

De la mano de Fracttal, empresa especializada en soluciones inteligentes de mantenimiento de alto nivel tecnológico, el principal estadio de Río de Janeiro busca asegurar su operatividad y sostenibilidad a largo plazo.

"Estamos hablando de un desafío enorme", dijo en una entrevista a EFE el gerente comercial de la compañía, Juan José Ferrari.

Esta será la primera vez que la compañía, con sucursales en Brasil, México, Colombia y Chile, atienda un estadio de fútbol, lo que representa varios retos para Fracttal, por la variedad de categorías que se requieren para su funcionamiento.

Estas abarcan desde servicios básicos de mantenimiento y sistemas de seguridad o electricidad, hasta categorías de "alta complejidad", como las de ingeniería hidráulica, que ayudan a controlar los sistemas de bombeo de aguas para que no se inunde la cancha cuando llueve.

Además de albergar dos finales del Mundial de Fútbol (1950 y 2014) y cinco de la Copa Libertadores -la última en 2023-, el Maracaná también acogió los Juegos Panamericanos de 2007, las ceremonias de apertura y clausura de los Olímpicos de Río de 2016 y grandes conciertos.

Para 2027, el que es considerado uno de los estadios más emblemáticos del planeta será una de las sedes del Mundial femenino de Brasil, incluyendo el partido inaugural y la gran final.

Para garantizar ese tipo de espectáculos se necesita de "mucho trabajo de trasfondo", aseguró Ferreira, pues el objetivo es dar una solución integral a la gestión de mantenimiento de unos 180.000 activos y garantizar su vida útil.

La identificación y digitalización de los mismos, que estaban clasificados en planillas de Excel -y muchos de ellos aún en papel- se logró en menos de cuatro semanas.

Con esa información ordenada, geolocalizada e interconectada, la compañía ahora comenzará la segunda etapa, que consiste en el monitoreo inteligente de todos ellos a través de dispositivos conectados a la red.

Esta tecnología ayudará a detectar en tiempo real las necesidades de mantenimiento en la infraestructura, como fugas de agua o fallas en los equipos de seguridad o en el sistema contra incendios, entre muchas otras.

"No se trata simplemente tener en cuenta cuáles son los activos del proyecto, sino que funcionen bien", previniendo los problemas con antelación, mediante una "orquestación" de 29 variables diferentes, afirmó Ferreira.

Para hacerlo posible, el ejecutivo explicó que hay un "equipo de héroes y heroínas" invisibles de alrededor de 150 personas, de unas 15 empresas subcontratadas de distintas disciplinas.

Ellos son los encargados de ejecutar las órdenes de servicio preventivas y de recibir todas las solicitudes de las incidencias. "Eso es un ejército de gente" que debe comunicarse constantemente de forma estandarizada, dentro de un sistema centralizado, agregó el experto.

Con la tecnología de Fracttal, se consiguen notificaciones inmediatas, incluso sin la intervención humana.

"Olvídate del papel, las comunicaciones por radio o los mensajes colectivos por WhatsApp; todo se canaliza a través de una plataforma que notifica a la empresa en tiempo real", señaló Ferreira.

La plataforma no solo agiliza procesos, sino que también elimina excusas comunes como "no me llegó la notificación" o "no recibí el correo".

Al centralizar la información, el sistema registra y muestra cada notificación emitida, permitiendo a las empresas medir los tiempos de atención y evaluar el desempeño de los proveedores.

Además, facilita la toma de decisiones, como ajustar procesos o reemplazar empresas que no cumplan con los acuerdos establecidos, garantizando mayor eficiencia, reducción de costos y transparencia en la gestión operativa.

La tarea de la empresa española abarca todo el complejo del Maracaná, que, además del estadio de fútbol, cuenta con un parque acuático, un estadio de atletismo y el Maracanazinho, un pabellón deportivo con capacidad para 14.000 personas.

El acuerdo también incluirá la modernización de las instalaciones del club del Flamengo, equipo que ostenta el 65 % de la concesionaria que se adjudicó la gestión del estadio Maracaná.

El convenio, del que no se mencionó el monto y que incluye la visibilidad del logo de Fracttal en los partidos del Campeonato Brasileño entre 2025 y 2027, será por tres años y prorrogable según los resultados. EFE