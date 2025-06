Biden anuncia que ya ha iniciado su tratamiento contra el cáncer: "El pronóstico es bueno"

Washington, 30 may (EFE).- El expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) aseguró este viernes que ya ha iniciado el tratamiento contra su cáncer de próstata y que las expectativas son buenas.

"El pronóstico es bueno. Estamos trabajando en todo. Está avanzando y me siento bien. Todos están muy optimistas", dijo tras haber ofrecido en Delaware un discurso en honor a los caídos en guerra, en lo que supuso su reaparición pública desde que se anunció su enfermedad a mediados de mayo.

Según el exmandatario demócrata, de 82 años, "es cuestión de tomar una pastilla, una pastilla específica durante las próximas seis semanas y luego otra".

"La expectativa es que podremos superar esto. No está en ningún órgano, mis huesos están fuertes, no ha penetrado", apuntó en declaraciones recogidas por el diario The Washington Post.

El pasado 18 de mayo se anunció que Biden padece un cáncer de próstata en estado "agresivo". El comunicado de su oficina precisó, no obstante, que había metástasis en los huesos.

La semana anterior había sido examinado "por un nuevo hallazgo de un nódulo prostático tras experimentar un aumento de síntomas urinarios".

Aunque el actual mandatario, el republicano Donald Trump, le deseó en un primer momento una "pronta y exitosa" recuperación, poco después cuestionó que no se informara antes a la población de su enfermedad e instó a que se ofrecieran explicaciones al respecto. EFE