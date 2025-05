Badosa: "Sigo pensando que tengo cero expectativas en este torneo"

París, 29 may (EFE).- La española Paula Badosa no quiere elevar las expectativas en este Roland Garros, en el que ya está en tercera ronda, pero sigue pensando que su nivel de rodaje no es suficiente para marcarse metas elevadas.

"De la lesión me estoy sintiendo mejor de lo que esperaba para ser mi primer torneo", dijo la española que disputó partido y medio hace unos días en Estrasburgo.

"Pero eso no quita para que voy con cero expectativas en este torneo. Para ser sinceros, quizá en Wimbledon iré con otras expectativas, aquí solo trato de mejorar y pasar minutos en pista", señaló la española tras derrotar a la rumana Elena-Gabriela Ruse, 80 del mundo, 4-6, 6-4 y 6-4.

Badosa aseguró que en el primer set sintió las secuelas de una fiebre con la que se levantó esta mañana, que achacó a diversos factores, por lo que tuvo que ser tratada por los médicos antes de regresar a la pista en mejor forma.

La jugadora comentó que el partido de hoy tuvo más de mental que de tenístico y reveló que busca "motivarse con muchas cosas, el público y otros elementos que den un impulso extra".

Entre ellos, indicó que su equipo le coloca frases en la raqueta del tipo 'la derrota no es una opción', que ella mira todo el rato para encontrar motivación: "Cuando tengo esas cosas positivas mi tenis mejora porque soy muy emocional", aseguró. EFE