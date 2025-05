José Manuel Díaz-Patón se deja ver muy sonriente tras ser fotografiado con ¿su nuevo amor?

José Manuel Díaz-Patón ha sido uno de los protagonistas este miércoles al haber sido fotografiado con una mujer llamada Antonia. Después de un tiempo disfrutando de su soltería al máximo, parece que el abogado podría haber encontrado de nuevo el amor tras su ruptura sentimental con Ágatha Ruiz de la Prada hace unos meses.

De lo más simpático, Patón se ha dejado ver esta tarde muy sonriente ante las cámaras y aunque ha advertido: "A ver si no va a ser lo que parece", ha asegurado que no quiere decir que tipo de amor le une a esta persona: "No lo quiero decir" y ha puntualizado "todavía".

Eso sí, ha aclarado que "no subí a su casa, a lo mejor entré al portal, pero no subí a su casa" y que "estoy ilusionado siempre". Además, se ha mostrado un poco cauto a la hora de hablar de ello porque "no sé cómo le va a sentar a ella".

De lo que sí que ha hablado largo y tendido ha sido del vínculo de amistad que tiene con Antonio desde hace muchos años: "Nos conocemos hace mucho, es la mujer más impresionante que te puedes imaginar, solamente hay que leer los artículos que escribe para ver la valía de esta chica, es una intelectual como la copa de un pino".

Por último, el abogado ha dejado claro que "tenía que pasar página" porque "al mismo tiempo que Ágatha ha salido en ¡HOLA! buscando novios, no me voy a quedar yo para vestir santos". La historia con la diseñadora está más que acabada, tanto que no ha vuelto a hablar con ella porque "está enfadada conmigo".