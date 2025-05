1-1. América empata in extremis, va a repesca de la Sudamericana y elimina a Corinthians

Cali (Colombia), 27 may (EFE).- América de Cali empató 1-1, con un gol de Jean Pestaña en el minuto 96, con el Racing de Montevideo este martes en la última jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana y consiguió, in extremis, el cupo para jugar la repesca por un cupo a los octavos, un resultado con el que eliminó al Corinthians.

El defensa central anotó en el cierre el gol del empate en un partido que su equipo dominó de principio a fin, pero en el que tuvo mucha mala suerte porque el delantero uruguayo Matías Fonseca había abierto el marcador en el único remate a puerta del conjunto de Montevideo.

Con este resultado, Huracán ganó el grupo con 14 puntos y clasificó directamente a octavos, seguido de los colombianos con 8, que disputarán el 'playoff' y apearon al Corinthians por diferencia de goles, mientras que Racing cerró la zona con una unidad. EFE

(foto)