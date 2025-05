Melyssa Pinto ya no oculta su felicidad al lado de Mario Casas

Los rumores de romance entre Mario Casas y Melyssa Pinto surgieron a principios de marzo, cuando la incipiente pareja fue vista disfrutando de una escapada romántica a las Islas Canarias. Tres meses después de ser sorprendidos en actitud cómplice, y a pesar de que ninguno ha hablado de su historia de amor, sus imágenes celebrando el cumpleaños de la influencer en un conocido restaurante de la capital antes de terminar la noche en juntos en el apartamento de la ex de Tom Brusse han confirmado que lo suyo se está consolidando a pasos agigantados.

Y aunque no quiere poner etiquetas a su relación con el actor, Melyssa no oculta que está "muy feliz" cuando le preguntamos por Mario. "Mira, yo te doy gracias, de verdad, pero es que no voy a contar más de lo que sabéis, entonces, por favor. En lo profesional me va muy bien y estoy muy feliz también en lo demás, estoy muy contenta, así que muchas gracias" ha reconocido con una sonrisa tímida, dejando claro que prefiere mantener su idilio con el protagonista de 'A tres metros sobre el cielo' lejos de los focos.

Con numerosos proyectos profesionales a la vista, confirmándose como una de las creadoras de contenido más populares del momento, la exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' no quiere adelantar si este verano disfrutará de sus primeras vacaciones con el intérprete, aunque sí ha revelado que compaginará su trabajo con los momentos de descanso. "Voy a compaginar las dos cosas" nos ha contado. "Corazón, de verdad, o sea... Que yo lo entiendo, voy a pasearme a mi perrito y que tengáis muy buena tarde" ha zanjado esquiva cuando le hemos preguntado si Mario y ella han planeado algún viaje ya.

Mientras Melyssa y el actor afianzan su historia de amor, el novio de Sheila Casas, Álvaro Muñoz Escassi, se afronta la recta final de 'Supervivientes'. Aunque confiesa que no está siguiendo el reality, la instagrammer sí ha querido dar un consejo a su 'cuñado' después de convertirse en finalista en la edición de 2021: "Pues que luche, que no tire la toalla, que es muy importante ser constantes y nada más".