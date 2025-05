Manuel Pellegrini: "Lo más importante para ganar es ser el mismo equipo de siempre"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, reiteró este martes que "lo más importante para ganar" la final de la Conference League ante el Chelsea es "ser el mismo equipo de siempre", además de "saber manejar la parte emocional", aunque no siente que el equipo londinense "sea Goliath", ya que ambos tienen "las mismas posibilidades" de levantar el trofeo.

"Principalmente, lo más importante para ganar mañana es ser el mismo equipo de siempre, lo que nos ha permitido llegar a esta final, lo que nos permitió clasificar a Europa y estar peleando la clasificación a Champions hasta los últimos minutos", advirtió el técnico chileno en la rueda de prensa previa a la final de la Conference League de este miércoles.

Además, Pellegrini insistió en que deben "saber manejar" con "mucha calidad" la "parte emocional", porque "un error importante de ese aspecto puede decidir un resultado". "Hay que tener la confianza en que jugando de igual a igual tenemos las mismas posibilidades de ganar el partido de mañana y no cometer errores por exceso de motivación", agregó.

"Para mí sería muy fácil decir que el Chelsea es favorito, tienen más dinero que nosotros, pero no estoy de acuerdo, creo que los dos equipos tienen exactamente las mismas probabilidades de ganar, depende de la actuación de los jugadores. Tenemos jugadores con muchísima experiencia, y tenemos que estar totalmente convencidos desde el principio, vamos a salir a intentar ganar el partido", defendió el 'Ingeniero', que no cree que "el Chelsea sea Goliath".

El equipo verdiblanco vive los momentos previos a la final "con mucha alegría". "Es la primera final que va a jugar el Betis en su historia internacional, nos sentimos con mucha responsabilidad y con mucha confianza de poder darles alegría a los hinchas", expresó.

Además, reveló una conversación con Enzo Maresca, técnico del Chelsea y ayudante del chileno en su etapa en el West Ham. "Le envié un texto muy breve cuando empezamos en la primera fase diciendo 'nos vemos en la final', y ahora ambos hemos llegado. También le llamé cuando nos clasificamos para decirle que estaba muy feliz de jugar la final contra él. No sé lo que habrá aprendido conmigo, pero cuando trabajamos en el West Ham siempre hablamos de fútbol y sabemos perfectamente lo que cada uno piensa", confesó.

Finalmente, se dirigió a Antony, que llegó al Betis con la intención de "demostrar quién era". "Nos dijo que no jugaba porque no estaba contento, se quejaba mucho. Aquí en el Betis ha tenido la oportunidad de demostrar y lo ha hecho, sabemos de lo que es capaz, no es fácil para nadie cuando pagan 100 millones por un jugador, pero está claro que es un grandísimo jugador y estamos seguros de que el Betis es un sitio donde puede seguir mejorando en su carrera", concluyó.