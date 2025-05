¡El "Plan de Acción de Brasil" se lanzó oficialmente con cinco modelos básicos que debutan simultáneamente! GAC Ushers en un nuevo capítulo en América Latina.

SÃO PAULO, 26 de mayo de 2025

SÃO PAULO, 26 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- El 23 de mayo, GAC celebró el evento de lanzamiento de marca y presentación de nuevos modelos de Brasil en el Distrito Anhembi en São Paulo, Brasil, presentando oficialmente su "Plan de Acción de Brasil", la primera implementación sustantiva de la estrategia global "One GAC 2.0" en América Latina. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo para GAC tanto en Brasil como en el mercado latinoamericano.

Funcionarios del gobierno brasileño y chino, líderes empresariales y representantes de los medios de comunicación se reunieron para presenciar este momento histórico de la cooperación entre China y Brasil en la industria automotriz. En el evento, GAC también firmó oficialmente un acuerdo integral de cooperación estratégica con el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (Inmetro).

GAC presentó cinco modelos para los consumidores brasileños: AION V, AION Y, HYPTEC HT, GS4 Hybrid y AION ES en el evento Brasil Brand Launch and New Models Unveiling, que aborda de manera integral diversos escenarios de movilidad, incluido el transporte familiar, los desplazamientos urbanos y la movilidad compartida. Estos modelos incorporan las fortalezas centrales de GAC de "Calidad de primer nivel" y "Tecnología pionera", lo que refleja la visión precisa de la empresa sobre las necesidades del mercado brasileño. El legendario músico brasileño Gilberto Gil se convirtió en el primer propietario de vehículos GAC en Brasil.

El GAC implementará el "Plan de Acción de Brasil" de manera integral para acelerar la integración, el servicio y las contribuciones a la comunidad local. Además, GAC se adherirá a su filosofía de "Service First", "Customer First", y acelerará la implementación completa de GAC Sales Service Way (GSSW), ofreciendo un servicio al cliente confiable.

En Brasil, para Brasil, integrándose a Brasil, sirviendo a Brasil y contribuyendo a Brasil, GAC presentó a los consumidores brasileños una visión de movilidad futura. El "Plan de Acción de Brasil" se centra en cuatro direcciones a largo plazo: el despliegue completo de la cadena industrial, los ecosistemas energéticos, el desarrollo del talento y la integración cultural. GAC integrará activamente el desarrollo de la cadena de suministro local, construirá una red nacional de suministro de energía en todo Brasil y desarrollará un sistema de talento a través de asociaciones universitarias. Además, GAC se adhiere a la filosofía ESG, se integra en la comunidad local y se compromete a ser un ciudadano corporativo sobresaliente en Brasil. Juntos, China y Brasil están liderando el camino en la "Cooperación Sur-Sur", allanando el camino de oro para las asociaciones mutuamente beneficiosas entre las empresas chinas y brasileñas.

