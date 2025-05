Ágatha Ruiz de la Prada, ¿de nuevo enamorada?: "Estoy sola, pero hay brotes verdes"

Volcada en su trabajo y con más compromisos profesionales que nunca desde que puso punto y final a su relación con José Manuel Díaz-Patón el pasado febrero, Ágatha Ruiz de la Prada se ha sincerado en exclusiva en la revista '¡Hola!' sobre el gran momento que está viviendo y sobre una soltería elegida que, confiesa, espera que no dure demasiado.

Espectacular en bañador a punto de cumplir 65 años, la diseñadora ha zanjado los rumores de reconciliación con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' tras ser fotografiados recientemente disfrutando de una cena para dos en la capital, reconociendo que aunque "le quiero mogollón, sé cómo es y que no va a cambiar, es imposible".

"Me gustaría muchísimo tener pareja, pero no la tengo. A una pareja no le pido nada, es que lo de enamorarse es una cosa mágica" apunta en la exclusiva, revelando que lo único que los 'requisitos' que pide a un hombre es "cultura e inteligencia", asegurando que no da tanta importancia al aspecto sexual.

Lo que sí tiene claro es que no hay ninguna posibilidad de darle una segunda oportunidad a Díaz-Patón, con el que su relación es nula desde que puso punto y final a su noviazgo hace ya tres meses.

Ágatha ha presentado este lunes su segundo libro, 'Todo por un plan', en Barcelona, y ha sorprendido con una confesión sobre su vida privada, al dejar entrever que podría haber alguien especial en su vida: "Estoy sola pero hay brotes verdes" ha deslizado con una sonrisa misteriosa sin entrar en detalles sobre este inesperado titular que podría significar que está rehaciendo su vida sentimental.

"Yo tengo muchos planes, es como una especie de enfermedad la obsesión de los planes. Pero bueno, es imposible deprimirse con tantos planes. Es animarse, no quedarse en casa, es nunca decir hay que pereza. No hay pereza, hay planes. Y menos mal que estoy sola porque con tantos planes no sé que si encima estuviera... Estoy aprovechando que estoy sola para hacer el triple de planes" ha añadido rápidamente, asegurando que si no estuviese soltera no podría hacer todo lo que está haciendo.