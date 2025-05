¿Por qué las heces de paloma se ven blancas en coches oscuros y negras en coches claros?

Quien tiene coche lo ha vivido: aparcar en la calle y descubrir, al volver, que una o varias palomas han dejado su "recuerdo" sobre el capó o el techo. Pero más allá del fastidio de tener que limpiar el coche, hay una curiosidad que muchos se han preguntado alguna vez: ¿por qué parecen blancas en los coches oscuros y negras en los claros? La respuesta tiene que ver tanto con la biología de las aves como con cierta lógica.

Aunque no hay estudios científicos específicos que analicen esta diferencia según el color del coche, lo que se sabe sobre la composición de los excrementos de las aves permite explicar este fenómeno de forma lógica

QUÉ EXCRETAN REALMENTE LAS PALOMAS

A diferencia de los mamíferos, las palomas (y la mayoría de las aves) no tienen vejiga ni sistemas separados para la orina y las heces. En su lugar, expulsan todo a través de la cloaca, una sola abertura por la que también ponen huevos o se reproducen, según explica el Museo de Historia Natural del Reino Unido en el artículo "Do birds pee?

Cuando defecan, liberan una mezcla de dos tipos de desechos:

Una parte blanca y pastosa, compuesta por ácido úrico, el equivalente a la orina en las aves (pero no es orina).

Una parte más oscura, que corresponde a las heces sólidas, resultado de la digestión.

Esta expulsión simultánea, habitual en la mayoría de las especies de aves, es lo que da al excremento ese aspecto irregular y bicolor, con zonas blancas y otras marrones o verdosas.

¿ENTONCES POR QUÉ CAMBIA EL COLOR SEGÚN EL COCHE?

Aunque la composición de la excreta es siempre la misma, lo que varía es el fondo sobre el que cae. En los coches oscuros, la parte blanca (ácido úrico) resalta con fuerza. En los coches blancos, esa parte se mimetiza y lo que más llama la atención es la zona oscura, que puede parecer gris o incluso negra.

Este fenómeno tiene que ver con un efecto de contraste visual. Las palomas no varían su excreción según el color del coche, pero nuestros ojos se fijan en la parte que más destaca según el contexto.

EL ÁCIDO ÚRICO, EL RESPONSABLE DE QUE LA CACA DE PALOMA CORROA LA PINTURA

Más allá del color, hay un motivo práctico por el que las manchas de paloma preocupan a los conductores: son difíciles de eliminar y, en algunos casos, pueden dañar la pintura del coche.

Esto se debe a que el ácido úrico es poco soluble en agua, lo que hace que se adhiera con fuerza a las superficies y sea resistente a la limpieza con agua sola, tal y como detallan el Museo de Historia Natural británico.

Además, un estudio publicado en el European Journal of Ecology (Spennemann et al., 2021) señala que los excrementos de paloma pueden ser especialmente ácidos en aves que se alimentan de restos humanos, como pan, bollería o comida procesada. Esta acidez extra contribuye al deterioro de pinturas, metales o piedra si no se limpia a tiempo.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Si quieres proteger tu coche, lo más eficaz es limpiar las heces cuanto antes, antes de que se sequen. También es importante evitar aparcar durante largos periodos bajo árboles o estructuras donde las palomas acostumbran a posarse.