Alonso: ¿Mala suerte? No cayó un meteorito en el motor; pero el que se rompió fue el mío

Redacción deportes, 25 may (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que este domingo prosiguió su racha de infortunios al tener que abandonar -a causa de un problema con la unidad de potencia de su AMR25- el Gran Premio de Mónaco, el octavo del Mundial, dijo en la histórica pista de Montecarlo que "no fue mala suerte", porque "no" le "cayó un meteorito en el motor", pero que hay "seis o siete coche con motor Mercedes; y el que rompió fue" el suyo.

"No sé aún lo que ha pasado, porque me acabo de bajar del coche. Notaba que no tenía batería y desde la vuelta 15 iba con 160 caballos menos. Aquí tampoco se necesita tanto en el motor e incluso pensaba que igual, a pesar de esos problemas, podría haber acabado sexto. Luego vino la rotura y el abandono", explicó, al canal de televisión Dazn, el doble campeón mundial asturiano, que festejó dos de sus 32 victorias (en 2006, el año que revalidó título; y al año siguiente) y seis de sus 106 podios en la F1 en la prueba más glamurosa e icónica del campeonato.

"Hoy no ha sido mala suerte. No ha caído un meteorito y ha chocado con mi motor. Pero el motor se rompió. Hay seis o siete motores Mercedes en pista; y se ha roto el mío", comentó, no sin cierta ironía, Alonso, que sigue sin puntuar este año.

"Estoy contento en lo personal, porque tanto en Imola (Italia), donde salimos quintos, como aquí, que salimos sextos, tuvimos buenos sábados. Pero perdimos otra gran oportunidad de sumar puntos hoy", apuntó el genio astur, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que cuenta, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Estoy contento con mi actuación del fin de semana; y ahora seguimos hacia la próxima carrera para volver a intentarlo de nuevo", comentó, en referencia al Gran Premio de España, Alonso, asimismo dos veces victorioso en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde se volverá a correr el próximo fin de semana. EFE