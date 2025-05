Ponsarnau: "Los árbitros han estado mal y nos han perjudicado"

Vitoria (España), 24 may (EFE).- El entrenador del Surne Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, indicó tras la derrota de su equipo ante el Baskonia que los árbitros estuvieron “mal” y consideró que les perjudicaron, aunque matizó que “son buenos árbitros.

El técnico consideró en rueda de prensa que jugaron “muy bien” la segunda parte hasta que su rival subió el nivel físico “con cambios y permisividad arbitral”.

“Nos vamos enfadados, contrariados porque todo se pone en contra porque no hemos jugado fluidos y no nos han pitado las faltas que nos deberían pitar”, incidió Ponsarnau, que remarcó que uno de sus jugadores perdió una lentilla en una acción y no pitaron nada.

“Son buenos árbitros, pero no entiendo porque no han pitado”, manifestó.

A pesar de todo, aclaró que Baskonia buscó la victoria, metió todos los tiros al final y ellos no. EFE

jd/sab