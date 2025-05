Domingo 25 de mayo de 2025

TENIS ROLAND GARROS

París. Con una ceremonia llena de sorpresas, el torneo de Roland Garros rinde homenaje este domingo a Rafael Nadal, el hombre que marcó la historia del torneo con catorce triunfos sobre la tierra batida de París y que se retiró del tenis profesional en septiembre pasado. Información de Luis Miguel Pascual.

.

TENIS ROLAND GARROS

París. Empieza este domingo la 124 edición del torneo de tenis Roland Garros, segundo 'grande' de la temporada, único que se juega sobre tierra batida y en el que defienden los títulos individuales el español Carlos Alcaraz y la polaca Iga Swiatek. Este domingo entra en acción la número uno del ránking mundial femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que debuta ante la rusa Kamilla Rakhimova. Información de Luis Miguel Pascual.

.

FÚTBOL ESPAÑA

Redacción deportes. El Barcelona cierra este domingo su exitosa temporada, en la que ha logrado los tres títulos nacionales, y lo hace visitando en Bilbao al Athletic Club en un domingo en el que también se juegan los partidos de la trigésima octava y última jornada de LaLiga EA Sports Girona-Atlético de Madrid y Villarreal-Sevilla.

.

FÚTBOL PORTUGAL

Lisboa. El Benfica, que perdió en la última jornada el título de liga, busca la revancha este domingo a partir de las 16.00 GMT en la final de la Copa de Portugal frente a un Sporting que aspira al doblete con el que sería su segundo trofeo en ocho días.

.

FÚTBOL MÉXICO

Ciudad de México. Este domingo se juega la final del torneo Clausura del fútbol mexicano entre un Toluca, que trata de poner fin a una sequía de 15 años sin títulos, y un América que pretende ampliar su leyenda con el que sería su cuarto entorchado consecutivo.

.

BALONCESTO EUROLIGA

Redacción deportes. El Fenerbahce turco y el Mónaco se enfrentan este domingo en Abu Dabi en la final de la Euroliga, a la que llegan tras superar el viernes en las semifinales a dos equipos griegos, el Panathinaikos y el Olympiacos, que luchan antes por el tercer puesto.

.

CICLISMO GIRO DE ITALIA

Redacción Deportes. La decimoquinta etapa del Giro de Italia abre este domingo una serie de recorridos montañosos en el norte de Italia con un trazado de 219 kilómetros entre las localidades de Fiume Veneto y Asiago, en la región de Véneto.

.

AUTOMOVILISMO INDY 500

Redacción deportes. El israelí Robert Shwartzman (Prema Racing) es este domingo el primer debutante desde 1983 en salir desde la 'pole' en la 109 edición de las legendarias 500 Millas de Indianápolis. El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) arranca tercero y el español Alex Palou (Chip Ganassi) lo hace desde la sexta posición.

.

AUTOMOVILISMO G.P. MÓNACO F1

Redacción deportes. El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vencedor el pasado domingo en Imola (Italia), intentará cuestionar de nuevo el dominio de los McLaren este fin de semana en Mónaco, sede del octavo gran premio del Mundial de Fórmula Uno y de la carrera más singular del curso.

.

MOTOCICLISMO MUNDIAL

Redacción deportes. El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), líder del mundial de MotoGP, se enfrenta este domingo a una de sus citas complicadas de la temporada, el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, séptima prueba de los Mundiales de velocidad y que se diusputa en el circuito de Silverstone.

-----------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

ATLETISMO

- Liga de Diamante. Prueba en Rabat. (FOTO)

.

AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de Mónaco, octava prueba del Mundial de F1 2025, en el circuito urbano del principado (13.00 GMT).

- 500 Millas de Indianápolis (16.00 GMT). (FOTO)

.

BALONCESTO

- NBA. Final Conferencia Este. Tercer partido: Indiana Pacers-New York Knicks (00.00 GMT).

- Euroliga. Fase Final, en Abu Dabi (FOTO). Tercer puesto: Panathinaikos-Olympiacos (14.00 GMT). Final: Fenerbahce-Mónaco (17.00).

.

CICLISMO

- 108 Giro de Italia (hasta 1 jun) (FOTO). 15ª etapa: Fiume Veneto-Asiago (219 km)

- Acaba la Vuelta a Burgos (España) femenina. 4ª y última etapa: Villasana de Mena-Lezana de Mena (cri 9,41 km).

.

FÚTBOL

- España. LaLiga EA Sports. 38ª y última jornada (FOTO): Girona-Atlético de Madrid (12.00 GMT), Villarreal-Sevilla (14.15) y Athletic-Barcelona (19.00).

- Inglaterra. 38ª y última jornada (todos a las 15.00 GMT): Bournemouth-Leicester, Fulham-Manchester City, Ipswich Town-West Ham, Liverpool-Crystal Palace, Manchester United-Aston Villa, Newcastle-Everton, Nottingham Forest-Chelsea, Southampton-Arsenal, Tottenham-Brighton y Wolverhampton-Brentford.

- Italia. 38ª y última jornada (FOTO): Atalanta-Parma, Empoli-Hellas Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina y Venezia-Juventus (18.45 GMT).

- Portugal. Final de Copa. Benfica-Sporting (16.00 GMT).

- Bélgica. Última jornada. Se juegan el título el Royale Union SG y el Brujas, con un punto de diferencia entre ambos: Brujas-Amberes y Royale Union SG-Gante (16.30 GMT).

- Mundial sub-17. Sorteo de la composición de grupos del Mundial Catar 2025, en Doha.

- Argentina: San Lorenzo-Platense.

- Bolivia: Always Ready-Bulo Bulo, GV San José-Real Oruro, Guabirá-Oriente Petrolero.

- Brasil: Grêmio-Bahia, Palmeiras-Flamengo, Sport Recife-Internacional, Vitória-Santos, Fortaleza-Cruzeiro.

- Chile: Ñublense-O'Higgins, Universidad Católica-La Serena, Deportes Iquique-Unión La Calera.

- Colombia: Alianza-Ind. Santa Fe, América de Cali-Ind. Medellín, At. Bucaramanga-Dep. Pasto, At. Nacional-Junior, Millonarios-Boyacá Chicó, Once Caldas Deportivo Cali Deportivo Cali, Tolima Aguilas Doradas Aguilas Doradas.

- Ecuador: Libertad-Macará, Técnico U-Delfín, El Nacional-Emelec.

- EEUU. MLS: New York City-Chicago Fire, Atlanta United-Cincinnati.

- Honduras: Olimpia-Real España.

- México: Toluca-Club América.

- Paraguay: Guaraní-Sp. Luqueño, Nacional Asunción-Olimpia.

- Perú: Tarma-Ayacucho, Los Chankas-Alianza At, Deportivo Garcilaso-Juan Pablo II.

- Uruguay: Danubio-Miramar, Liverpool-Cerro, Wanderers-River Plate.

.

GOLF

- DP World Tour. Abierto Soudal, en el club Rinkven International de Amberes (Bélgica) (hasta 25).

- PGA Tour. Charles Schwab Challenge, en el club Colonial de Fort Worth, Texas (EEUU) (hasta 25).

.

MOTOCICLISMO

- Gran Premio de Gran Bretaña, séptima prueba de los Mundiales de velocidad, en Silverstone. Moto2 a las 10.15 GMT, MotoGP a las 12.00 y Moto3 a las 13.30. (FOTO)

.

TENIS

- La organización de Roland Garros rinde un gran homenaje a Rafa Nadal, ganador del torneo en catorce ocasiones. Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO)

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 8). Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO)

. Encuentros destacados: Aryna Sabalenka (BLR, 1)-Kamilla Rakhimova (RUS), Jasmine Paolini (ITA, 4)-Yue Yuan (CHN), Mariano Navone (ARG)-Brandon Nakashima (USA, 28), Alex Michelsen (USA, 33)-Juan Manuel Cerúndolo (ARG), Leyre Romero (ESP)-Tiantsoa Rakotomanga (FRA), Alexandra Eala (PHI)-Emiliana Arango (COL), Valentin Royer (FRA)-Roberto Carballés (ESP), Thiago Agustín Tirante (ARG)-Damir Dzumhur (BIH), Pablo Carreño (ESP)-Francisco Comesaña (ARG), Iva Jovic (USA)-Renata Zarazúa (MEX).

-----------------------------------------------------------

