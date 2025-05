Alexia Putellas: "No nos hemos encontrado, nos duele mucho"

La centrocampista del Barça Alexia Putellas lamentó con mucho dolor la derrota (1-0) este sábado en la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal, celebrada en Lisboa, un partido malo donde no se encontraron con su mejor versión.

"Felicitar al Arsenal. La primera parte no nos hemos encontrado, la segunda un poco mejor, pero lo que nos venía ayudando a generar muchas ocasiones era dar muchos pases entre nosotras y no lo hemos conseguido. Por partes del partido hemos estado separadas, hemos sido incapaces de generar ocasiones claras, hemos tenido acercamientos. Mal, mal por nuestra parte", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Putellas lamentó que el Barça no sacara su mejor versión con la opción de lograr una tercera Champions seguida y estirar su dominio europeo. "Ellas han hecho un buen planteamiento, pero lo achaco más a que nosotras no hemos estado a nuestro nivel y no nos hemos encontrado cómo veníamos jugando. Hoy no lo hemos sabido hacer y nos han ganado", afirmó.

"Nos duele mucho, por el trabajo que hemos hecho todo el año, pero por ellos sobre todo, no merecen un final así. Estamos muy dolidas, solo siento eso, dolor, y mañana lo volveremos a intentar, pero ahora mismo me sabe muy mal", terminó acordándose también de la afición azulgrana.