Austin, NY Red Bulls, Nashville y DC United pasan a cuartos de la US Open Cup

Washington, 21 may (EFE).- El Austin FC, el New York Red Bulls, el Nashville, el DC United, el Minnesota y el Philadelphia se clasificaron este miércoles para cuartos de final de la US Open Cup.

El Austin derrotó 3-1 al Houston con un gol -el tercero- de Ilie Sánchez, excanterano del Barcelona. El argentino Ezequiel Ponce acortó distancias para el Houston.

El New York Red Bulls clasificó en los penaltis (4-3) tras empatar 2-2 con el Dallas. El argentino Luciano 'Lucho' Acosta anotó para los texanos.

También en los penaltis (2-1) pasó el DC United tras empatar 3-3 con el Charlotte.

El Orlando City del colombiano Óscar Pareja cayó 2-3 contra el Nashville pese al gol del argentino Ramiro Enrique con el que Orlando empató a dos el partido.

Minnesota derrotó 3-2 a St. Louis y Philadelphia 4-1 a el Pittsburgh Riverhounds, el único equipo de la segunda categoría del fútbol estadounidense que sobrevivía en el torneo.

Los otros dos clasificados se definieron el martes, con las victorias del San Jose 1-0 sobre el Portland Timbers y del Chicago Fire 1-3 sobre el New England.

El sorteo para los cruces de cuartos de final se celebrará este jueves. EFE