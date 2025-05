Miércoles, 21 de mayo de 2025 (07.30 GMT)

Bangkok/Madrid, 21 may (EFE).-

Gaza.- La presión internacional crece sobre Israel para que ponga fin a los bombardeos y al bloqueo sobre Gaza, mientras continúa la incertidumbre sobre los envíos de ayuda humanitaria, que ha entrado en el territorio pero que, según la ONU, no ha llegado todavía a la población gazatí.

Gaza.- El grupo israelí de derecha Tsav 9 lleva a cabo una protesta en la frontera con Gaza contra la entrada a la franja de ayuda humanitaria, después de que el Gobierno Benjamín Netanyahu aprobase la entrada de 100 camiones tras dos meses sin permitir el ingreso de suministros esenciales al enclave.

Beirut.- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, realiza una visita oficial a Beirut, donde se reunirá con altos cargos como el jefe de Estado, Joseph Aoun.

Banff (Canadá).- Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 se dan cita en la localidad canadiense de Banff, en un encuentro de dos días, para tratar la situación de la economía global en medio de la guerra arancelaria lanzada por EE.UU. así como la guerra en Ucrania.

Ciudad de México.- Las autoridades mexicanas siguen investigando la responsabilidad y el móvil del asesinato a balazos y a plena luz del día de dos altos funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, el ataque de más alto perfil desde junio de 2020 y que evidencia la creciente ola de violencia en el país.

Bruselas.- La Comisión Europea presenta una nueva estrategia para el mercado único de la UE con el fin de eliminar barreras que frenan la competitividad de las empresas comunitarias y para tratar de recuperar el terreno perdido frente a compañías de China y EE.UU.

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, tras meses de tensión y días después de que Estados Unidos recibiera a los primeros afrikaners llegados al país supuestamente huyendo de la persecución en Sudáfrica.

Lisboa.- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, comienza este miércoles la ronda de contactos con partidos minoritarios, con Iniciativa Liberal (IL) y Livre, de cara a la formación de un Gobierno tras las elecciones del domingo.

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU debate la situación en Siria, en un momento en que la república árabe se ha visto beneficiada por el levantamiento de sanciones internacionales desde EE.UU. y la Unión Europea.

Ciudad de Panamá.- La Semana del Clima se inaugura este miércoles de forma oficial en Ciudad de Panamá, un evento en el que negociadores de 190 países tendrán la tarea de definir la hoja de ruta para que la economía y el sistema financiero global estén alineados con los objetivos de descarbonizar y de construir resiliencia.

Bangkok.- El Sudeste Asiático vuelve a ser destino de las importaciones chinas que buscan sortear los aranceles de Washington, con un aumento del 20 % en abril, lo que en principio dificulta las negociaciones comerciales de la región con EE.UU., que la acusa de ser punto de "transbordo" de productos chinos.

Miami (EE.UU.).- La propuesta de un impuesto del 5 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos, que debate ahora la Cámara de Representantes, angustia a migrantes cuyas familias dependen de este dinero, con más de cuarenta millones de personas que pueden resultar afectadas en territorio estadounidense.

Bruselas.- La ministra de Medioambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, ofrece una rueda de prensa tras entregar a la Comisión Europea una carta de su país y España para pedir la aceleración de las interconexiones eléctricas entre la Península Ibérica y Francia.

Bruselas.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participa en un acto en el BEUC The European Consumer Organisation (Bureau Européen des Unions de Consommateurs), dentro del cual ofrecerá una rueda de prensa a medios españoles.

Berlín.- El Consejo de Expertos Económicos Alemanes, los conocidos como "cinco sabios", presentan su informe de primavera sobre la economía alemana, que incluye previsiones para 2025 y 2026 y recomendaciones sobre cómo el Gobierno de Friedrich Merz puede promover las inversiones y reducir los obstáculos a la reactivación de la maltrecha economía germana, que se enfrenta a su tercer año sin crecimiento.

Berlín.- Berlín acoge por primera vez la feria GITEX Europe, que hasta el próximo día 23 se centrará en las nuevas oportunidades de negocio en la economía digital.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV encabeza su primera Audiencia General con fieles en el Vaticano.

Taree (Australia).- Miles de personas permanecen aisladas y al menos 300 han sido evacuadas a raíz de las inundaciones que sufren varias poblaciones del estado suroriental de Nueva Gales del Sur, el más poblado de Australia, informaron este miércoles las autoridades.

Caracas.- El opositor venezolano Henrique Capriles, candidato a diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), considera, en una entrevista con EFE, que el voto es ahora un "instrumento de protesta" para mantener "viva" la voz de quienes apoyaron a Edmundo González Urrutia en las presidenciales de julio del año pasado.

Caracas.- Los comicios de Venezuela del domingo incluirán, por primera vez, una elección, con efecto más simbólico que práctico, de cargos de este país para el Esequibo, un territorio que administra Guyana de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rico en petróleo y otros recursos naturales, y que Caracas reclama como suyo.

Caracas.- La oposición en Venezuela concurre dividida a los comicios legislativos y regionales del 25 de mayo, en los que dirigentes como Henrique Capriles han instado a la participación, pese a las llamadas a la abstención de los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que siguen reclamando el triunfo antichavista en las presidenciales de julio pasado.

Nueva York.- Acto de protesta contra la Universidad de Columbia por la represión de las posturas propalestinas y "la capitulación ante el gobierno Trump".

Buenos Aires.- Mientras el Congreso debate un posible incremento de las pensiones, jubilados argentinos protagonizan una nueva marcha en Buenos Aires para exigir mejoras en sus condiciones de vida.

Montevideo.- La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente presenta su plan para los próximos cinco años, en el marco del Mes de la Memoria y los cuarenta años de democracia ininterrumpida.

San Salvador.- Organizaciones no gubernamentales de El Salvador rechazan la Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30 % a las donaciones de las ONG, mientras que entes internacionales alertan que la normativa atenta contra la democracia, la libertad de expresión y de asociación.

Yakarta.- El banco central indonesio revela su decisión sobre los tipos de interés en medio de una ralentización del crecimiento en plena guerra comercial.

Ciudad de Panamá.- Vetustas estructuras defensivas y fortificaciones del Ejército de Estados Unidos en la antigua Zona del Canal de Panamá, de 1.432 km², o las de la otrora Escuela de las Américas en la que más de 44.000 militares fueron entrenados en tácticas de tortura y represión, forman parte de una creación artística de la panameña Ana Elena Tejera.

Cannes.- Carla Simón presenta en Cannes 'Romería', filme del que habla con EFE y que compite por la Palma de Oro, al igual que 'Un simple accident', del iraní Jafar Panahi, que asiste a un festival internacional tras 15 años sin poder salir de su país, mientras Scarlett Johansson habla con EFE de su debut como directora, 'Eleanor The Great'.

Cannes.- El italiano Mario Martone, presenta en la competición oficial de Cannes el filme 'Fuori'.

Cannes.- Jodie Foster presenta, fuera de competición, 'Vie Privée', un filme de la francesa Rebecca Zlotowski, y los hermanos palestinos Tarzan y Arab Nasser, 'Once Upon a Time in Gaza'.

Cannes.- La alfombra roja de Cannes recibe a la directora española Carla Simón, al actor Tristán Ulloa y al resto del equipo de 'Romería', aspirante a la Palma de Oro.

Cannes.- Paul Mescal será el protagonista de la alfombra roja de Cannes para presentar el musical queer 'The history of sound', del sudafricano Oliver Hermanus, y con Josh O'Connor.

Cannes.- Los entresijos de Wikileaks y del proceso contra Julian Assange, así como los detalles de su vida en la Embajada de Ecuador en Londres y después en una cárcel de máxima seguridad, salen a la luz en Cannes en 'The Six Billion Dollar Man' y su equipo -el director Eugene Jarecki, la esposa de Assange, Stella, y su abogada Jennifer Robinson- relatan a EFE los detalles de este documental.

Lima.- La civilización de Caral, la más antigua de América, sigue desvelando algunos de sus secretos gracias al hallazgo de un "altar de fuego", un recinto circular que era utilizado para las ceremonias de mayor importancia.

Londres.- El Imperial War Museum de Londres presenta la exposición 'Unsilenced: Sexual Violence in Conflict' (Sin silencio: Violencia sexual en conflicto, en inglés) que pretende arrojar luz sobre "el carácter generalizado y devastador" de la violencia sexual en los conflictos.

Bilbao.- Dos históricos del fútbol inglés en horas bajas, el Tottenham y el Manchester United, se enfrentan este miércoles en el estadio de San Mamés de Bilbao en la final de la Liga Europa, con el premio añadido para el ganador de una plaza en la próxima Liga de Campeones.

París.- El París Saint Germain celebra el Media Day con la prensa de cara a la final de la Liga de Campeones del próximo 31 de mayo ante el Inter de Milan.

París.- El seleccionador francés de fútbol, Didier Deschamps, anuncia la convocatoria de jugadores de cara a la semifinal de la Liga de las Naciones contra España, que se disputará el 5 de junio en Stuttgart (Alemania).

